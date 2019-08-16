籠絡反送中？ 港府撒幣救經濟

2019-08-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港特區政府十五日宣布總金額高達港幣一九一億元（將近台幣七六五億元）的針對中小企業與一般市民的各種優惠措施，以減輕香港經濟成長趨緩的衝擊。儘管外界批評港府此舉意在靠撒錢抵銷「反送中」抗議力道，迴避政治危機，但財政司長陳茂波否認與反送中有關，而是因應經濟疲軟，他並將香港今年的經濟成長率預測調降至○到一％之間，估計優惠措施有助於提振○．三％的香港經濟。

這波優惠措施中光是針對一般市民的大利多，估計就至少價值港幣一五一．四億元，主要內容包括薪俸稅一○○％全免，上限兩萬元，估計一四三萬人受惠，約十八．四億元；電力戶每戶可享一次性津貼兩千元，估計二七○萬戶受惠，約五十六億元；對社會保障津貼領取者加發一個月津貼，約四十億元；幼兒園與中小學日校生每人津貼兩千五百元，估計九十萬名學生受惠，約廿三億元；低收入戶房租代繳一個月，約十四億元；以及對社會底層低收入戶（Ｎ無人士）提供一次性生活津貼。

薪俸稅全免 企業免收規費一年

至於針對企業的優惠措施，主要是豁免廿七類政府收費，為期十二個月，嘉惠海事、物流、零售、飲食、旅遊、建造與漁農業者；港府還針對政府產業提供五成租金減免，為期半年，包括大部分商業及社區用途的政府土地短期租約，以及政府出租的菜市場、零售商店等。

香港政壇民主派人士對此並不領情，民主黨立法會議員黃碧雲稱港府此舉模糊焦點，意在靠大撒幣迴避當前政治危機，香港問題不是透過「子彈」與「銀彈」就能解決；另一名民主黨議員林卓廷也說，商家業績欠佳、外資信心不足與港人消費力疲軟，肇因於政治。至於一些香港大專學生會代表則對未被納入這波優惠措施感到不滿，認為港府意圖分化大學生與其他階層，以及靠利多來籠絡中學生勿參與罷課與改挺政府。

減稅需等立法會十月開會通過

據港媒引述政府消息人士的話說，政府深知示威者不會因大利多就決定十八日不上街遊行，何況減稅還需立法會十月開會後通過，並非立即可得，由此證明大利多與反送中無關。陳茂波將香港今年經濟成長預測調降至○到一％之間，並稱這將是香港自二○○九年以來最差的情況；如果第三季經濟成長率無法改善，形同宣告香港在技術上陷入衰退。

香港特首林鄭月娥晚間也透過臉書表示，今日公布相關措施旨在紓困，要在內憂外患衝擊下回復香港元氣，當前最重要就是停止暴力。

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