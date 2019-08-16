籠絡反送中？ 港府撒幣救經濟

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港特區政府十五日宣布總金額高達港幣一九一億元（將近台幣七六五億元）的針對中小企業與一般市民的各種優惠措施，以減輕香港經濟成長趨緩的衝擊。儘管外界批評港府此舉意在靠撒錢抵銷「反送中」抗議力道，迴避政治危機，但財政司長陳茂波否認與反送中有關，而是因應經濟疲軟，他並將香港今年的經濟成長率預測調降至○到一％之間，估計優惠措施有助於提振○．三％的香港經濟。
這波優惠措施中光是針對一般市民的大利多，估計就至少價值港幣一五一．四億元，主要內容包括薪俸稅一○○％全免，上限兩萬元，估計一四三萬人受惠，約十八．四億元；電力戶每戶可享一次性津貼兩千元，估計二七○萬戶受惠，約五十六億元；對社會保障津貼領取者加發一個月津貼，約四十億元；幼兒園與中小學日校生每人津貼兩千五百元，估計九十萬名學生受惠，約廿三億元；低收入戶房租代繳一個月，約十四億元；以及對社會底層低收入戶（Ｎ無人士）提供一次性生活津貼。
薪俸稅全免 企業免收規費一年
至於針對企業的優惠措施，主要是豁免廿七類政府收費，為期十二個月，嘉惠海事、物流、零售、飲食、旅遊、建造與漁農業者；港府還針對政府產業提供五成租金減免，為期半年，包括大部分商業及社區用途的政府土地短期租約，以及政府出租的菜市場、零售商店等。
香港政壇民主派人士對此並不領情，民主黨立法會議員黃碧雲稱港府此舉模糊焦點，意在靠大撒幣迴避當前政治危機，香港問題不是透過「子彈」與「銀彈」就能解決；另一名民主黨議員林卓廷也說，商家業績欠佳、外資信心不足與港人消費力疲軟，肇因於政治。至於一些香港大專學生會代表則對未被納入這波優惠措施感到不滿，認為港府意圖分化大學生與其他階層，以及靠利多來籠絡中學生勿參與罷課與改挺政府。
減稅需等立法會十月開會通過
據港媒引述政府消息人士的話說，政府深知示威者不會因大利多就決定十八日不上街遊行，何況減稅還需立法會十月開會後通過，並非立即可得，由此證明大利多與反送中無關。陳茂波將香港今年經濟成長預測調降至○到一％之間，並稱這將是香港自二○○九年以來最差的情況；如果第三季經濟成長率無法改善，形同宣告香港在技術上陷入衰退。
香港特首林鄭月娥晚間也透過臉書表示，今日公布相關措施旨在紓困，要在內憂外患衝擊下回復香港元氣，當前最重要就是停止暴力。
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香港特區政府十五日宣布總金額高達港幣一九一億元的針對中小企業與一般市民的各種優惠措施。香港特首林鄭月娥晚間也透過臉書表示，公布相關措施旨在紓困，要在內憂外患衝擊下回復香港元氣，當前最重要就是停止暴力。（法新社檔案照）