為香港而戰 反送中再登時代封面

2019-08-16

繼六月廿四日發行的美國《時代》雜誌亞洲版，用香港反送中示威活動的場景作為封面照片，並以「反抗」（The Resistance）當封面標題後，反送中抗爭再度登上將於廿六日出版的時代亞洲版封面，並以「為香港而戰」（The Battle for HK）為封面標題。在最新的封面照片中，一名戴工程頭盔、拿盾牌的黑衣示威者站在兩旁矗立著大樓的街頭，身旁瀰漫催淚瓦斯。內頁搭配一則標題為「我們沒有退路：一連串的抗議活動如何演變為保衛香港靈魂的全力戰役」的長文。

（編譯茅毅）

反送中抗爭再度登上將於26日出版的時代亞洲版封面，並以「為香港而戰」（The Battle for HK）為封面標題。（取自時代雜誌網站）

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