29國發旅遊警示 日東京知事取消訪港

2019-08-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於香港「反送中」衝突持續升高，日本外務省十四日對計劃赴港日人發布一級危險提醒，為日方在香港主權一九九七年移交中國以來首次發出警訊，首都東京都知事小池百合子十五日也宣布取消本月底訪問香港與附近中國深圳市的行程。

加拿大也在十四日將六月對港「一般警戒」調升為「高度警戒」，目前累計已有廿九國發出相關警示。

日本外務省危險提醒分四級，目前對香港發出最輕微的第一級，「建議多加注意安全」，原因是當地「存在游擊式的抗議活動等變化傾向，抗議者與警方的衝突正在升級」，「存在今後繼續發生抗議活動、混亂情況持續的可能性」。鑑於香港國際機場十二日陷入混亂，原訂廿六至卅日出訪的小池百合子取消香港招商引資、考察深圳創業投資情況等行程，但將照常前往中國首都北京進行姊妹市結交四十週年之旅，並於廿九日提前返國。

同樣鑑於香港國際機場十二、十三日衝突及大批航班停飛，越南外交部也在十五日發布旅遊警戒，紐西蘭、泰國皇家空軍甚至已備妥在港國人的撤離方案。

德國總理梅克爾則於十四日首度針對香港當前局勢發表談話，她肯定香港《基本法》與「一國兩制」架構賦予港人比中國民眾更多的自由，加上香港在言論自由「有悠久傳統」，呼籲根據這些既有基礎進行對話來解決爭議，並盡全力避免暴力。法國外交部長勒德里安也呼籲香港政府與示威民眾重新對話，以利和平化解當前危機。但德國外交部長馬斯建議國人暫時勿赴港旅遊之餘，直言香港街頭暴力有許多「我們不解」的部分，質疑對示威者施暴的警方係受「第三方」指使。

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