機場衝突 反送中批港警無間道造成

2019-08-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港警方十五日駁回香港民主派問政平台「民間人權陣線」（民陣）原訂十八日舉行的「反送中」遊行，只准舉行集會。此外，十五日在香港大學舉行的第四次「民間記者會」上，蒙面的反送中人士針對中共黨媒「環球時報」記者付國豪在香港國際機場被圍毆，以及港府指稱示威已影響香港經濟和觀光，表示應「完全」歸咎港府與警方，並批評警方派臥底混入示威人群上演「無間道」，製造大型白色恐怖，才使示威者擔心有「內鬼」。

週日准集會 大遊行遭駁

民陣八一八大遊行主題為「止黑暴，制警亂」，原訂下午三時由銅鑼灣維多利亞公園出發，遊行到中環遮打道行人專用區。警方雖對該項申請發出不反對通知書，但以近日社會氣氛與衝突日趨暴力為由，只批准上午十時至晚上十一時在維園集會，禁止當天的遊行以及在終點的集會。民陣召集人岑子杰以「極度不滿」表達民陣立場，指民陣決定先上訴，一旦有所裁決，會儘快公布應變安排。

另一方面，戴工程頭盔和口罩的反送中網友，十五日又召開記者會，以澄清與駁斥港府及港警的片面說法。就付國豪等兩名中國男子在機場被示威者毆打綑綁，該記者會直指，最大的責任在於警方，目前很難分辨出誰是內鬼，「我們在明，他們在暗」。

針對港府聲稱示威損害經濟，他們反駁認為示威的始作俑者是港府，若非港府先做出錯誤的決定，就不會有示威者的行為出現。另外，早在反送中抗爭前，港府的財政預算案及施政報告就已預估經濟將下滑。而在七月廿一日元朗發生白衣人攻擊市民事件後，一週內，對香港發出旅遊警示的國家和地區增至十個，訪港旅客人次也是在七月下旬才急遽下跌近卅％。

佔中坐牢 戴耀廷獲保釋

至於因發起二○一四年「佔領中環運動」而在今年入獄的港大法律系副教授戴耀廷，在坐牢約四個月後，十五日終獲保釋。他表示，示威者守護香港核心價值，做出犧牲，令他感動流淚，儘管前路艱難崎嶇，相信香港的黃金時代仍會在不久的將來降臨。

此外，繼七月廿四日有四百多名香港公務員中的「行政主任」（ＥＯ）上傳識別證公開發表匿名連署信，譴責特首林鄭月娥和警方後，十五日再度有逾三五○名港府跨部門的ＥＯ，再用同樣方式呼籲當局回應正式撤回修例等民間的五大訴求，否則不排除再發動遊行或罷工。

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