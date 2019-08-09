濫捕、氣候變遷 魚類體內毒素激增

2019-08-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國科學期刊《自然》（Nature）七日發表最新研究指出，氣候變遷及過度捕撈正導致魚類體內的有毒「甲基汞」（methylmercury）含量增加，包括鱈魚及黑鮪魚等。婦女懷孕期間食用含汞量高魚類，可能導致寶寶患上神經系統疾病。

甲基汞恐影響寶寶神經系統

美國哈佛大學研究人員分析取自緬因灣的三十年生態系統資料，包括大西洋鱈魚（Atlantic cod）及白斑角鯊（spiny dogfish）兩種海洋掠食者的胃部內含物分析，研究期間為一九七○至二○○○年代，並且分析自一九六九年起，大西洋黑鮪魚（Atlantic bluefin tuna）體內甲基汞累積情形。

研究發現，與二○○○年代相比，在一九七○年代大西洋鱈魚體內甲基汞濃度少了六％至二十％，白斑角鯊則高出三十三％至六十一％。這個原因是一九七○年代鯡魚遭到濫捕，在失去食物的情況下，大西洋鱈魚轉吃甲基汞含量少的小魚，白斑角鯊則改吃烏賊等甲基汞含量高的頭足類生物。當鯡魚數量在二○○○年代後恢復正常，大西洋鱈魚與白斑角鯊隨著主要食物的改變，體內甲基汞含量又分別升高與下降。在同一期間，大西洋黑鮪魚甲基汞含量則增多二十七％。

研究人員利用電腦模型預測，相較於二○○○年的海水溫度，現今海水溫度若增加攝氏一度，再加上減少二十％人為汞排放，將導致大西洋鱈魚體內甲基汞濃度增加十％，白斑角鯊增多二十％。若海溫不變，汞排放減少二十％，大西洋鱈魚與白斑角鯊體內甲基汞濃度都會減少二十％。

甲基汞會傷害大腦及神經系統，研究共同作者桑德蘭（Elsie Sunderland）表示，甲基汞在婦女懷胎三個月時特別有害，因為胎兒腦部處於最快速發展狀態。長期以來，懷孕婦女被建議避免食用含汞量高的旗魚及鯊魚。美國政府原本建議，富含蛋白質的鱈魚可幫助兒童發展。桑德蘭指出，小型魚類由於海水溫度上升需要更多能量，所以攝取更多含有甲基汞的獵物。

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