阻全球暖化出招 UN倡減少吃肉

2019-08-09

改變土地、農產品與飲食的管理方式

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國八日針對氣候變遷對土地的影響發表報告，警告人類未來數十年面對的糧食安全及全球暖化危機愈趨嚴重，為了遏阻溫室氣體排放，全球各地必須改變土地、農產品與飲食的管理方式，例如減少吃肉、停止無助於永續發展的耕作方式與砍伐森林，否則人類將在未來數十年內面臨糧食保障與氣溫上升的痛苦抉擇。

聯合國「跨政府氣候變遷小組」（ＩＰＣＣ）在這份「氣候變遷與土地特別報告」中指出，全球人口成長與消費模式的改變，導致土地與水資源被以史無前例的速率消耗，若不徹底改變人類使用土地的方式，在養活日益增長人口的同時，遏止全球暖化的努力將可能化為烏有。

強調保護尚存熱帶雨林必要性

報告強調保護尚存熱帶雨林的必要性，做為減緩氣候變遷的屏障。針對以為大規模植樹造林和生物燃料計畫，將可抵銷人類破壞環境效應的思維，ＩＰＣＣ指出，這些大型計畫可能危及糧食保障，減排才是避免災難的關鍵。報告說，以植物為本的糧食，以及來自動物的永續糧食，或許能在二○五○年前釋出多達七百萬平方公里的土地，每年減少七到八億噸的二氧化碳排放。延遲採取行動恐將對某些生態環境造成不可逆的衝擊，長期而言還可能讓加速全球暖化的生態系統釋放出更多溫室氣體。

儘管報告並未明確倡導無肉飲食，但呼籲在農作與飲食習慣上做出重大改變，以限制人口成長的衝擊，並藉此改變對土地與水資源無節制使用的消費模式。

ＩＰＣＣ這份報告有助於引導各國政府今年出席在智利舉行的聯合國氣候變遷大會時，如何落實二○一五年巴黎氣候協定，避免氣候變遷失控。報告撰稿人之一、ＩＰＣＣ副主席史基說，改善使用土地來生產食物的方式，在處理氣候變遷問題上扮演必要角色；改採更均衡的飲食，有助於適應與限制氣候變遷，某些飲食需要使用較多土地與水資源，造成更多的碳排放，但某些飲食不但具有較低的碳足跡，又可減少對土地所造成的壓力。

土地與氣候息息相關，三分之一的人類排放是由森林、植物及土壤吸收。密集開發土地資源，製造出大量二氧化碳、甲烷與一氧化二氮，加速全球暖化。若土地能透過更永續的方式耕作，土壤將可吸收更多的碳。

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