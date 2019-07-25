聲波攻擊？美駐古巴外交官 腦部MRI 異常

2019-07-25

大腦白質組織較少 小腦體積異於健康對照組

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國醫學會期刊（JAMA）二十三日刊登的最新研究，發現疑似在古巴遭受聲波攻擊的美國駐哈瓦那外交官員，從腦部磁振造影（MRI）可以明顯觀察到大腦白質組織較少，以及小腦的體積、聯繫和組織特徵明顯不同於健康對照組的特殊情況；大腦白質與記憶力有關，小腦與維持身體平衡有關。由於研究沒有解釋造成差異的原因，讓整起事件更加神秘。

美國駐古巴哈瓦那大使館在二○一六至一七年間，約二十四名駐館人員陸續發生注意力無法集中、失聰、暈眩、失去平衡、記憶力出現問題、耳鳴及頭痛等身體異狀，疑似是遭到神秘高音聲波攻擊所致，但具體致病原因迄今仍未查明。該起神秘事件當時直接導致美國和古巴交惡，且同時間逾十名加拿大、中國駐古巴的外交官及其家屬，也出現類似的身體異狀。

根據JAMA報導，美國賓州大學研究團隊取得四十名（二十三名男性、十七名女性）事發期間美國駐哈瓦那外交官及其家屬的MRI，並將這些腦部成像與四十八名同樣年齡與性別組成的健康對照組MRI互相比較，發現兩者之間出現「當下讓人瞠目結舌」的差異。研究主筆韋瑪（Ragini Verma）告訴路透：「病人大都有特定症狀與臨床上的反常，都能反映在掃描成像之中。」

韋瑪坦承，單就發現腦部成像異常，並不能解釋造成相關差異的原因。由於出現身體異狀的二十一名美國駐館人員當初接受MRI檢查時沒有發現異常，古巴政府二十三日指稱JAMA的新研究與先前其他研究結果不一致，新研究不僅讓事態更加混亂，也無助於釐清致病原因。美國國務院二十三日表示已獲知該項新研究，「國務院樂見醫學界就這件極其複雜的問題進行討論」。

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