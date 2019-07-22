影像辨識抓示威者 港警鎖定700人

2019-07-22

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港「南華早報」廿日披露，香港警方正利用影像辨識軟體與肉眼檢查監視器畫面，搜捕超過七百名參與包括佔領立法會與沙田購物商場衝突等一系列「反送中」相關示威行動的抗議人士；港警還將這些以年輕人為主的核心抗議人士分為兩組，一組是激進暴力、帶頭衝鋒陷陣的「烈士組」，一組是較和平、理性與非暴力的「和理非組」，先鎖定烈士組，再對和理非組下手。

不分理性暴力都抓

南早引述四名內部消息人士報導，港警鎖定緝捕的這七百多名抗議者中，大多數人未滿廿五歲，而且不乏高中生與大專生；部分被鎖定的抗議者是香港本地人，但調查人員發現他們已離開香港前往海外，呼應稍早台灣有報導指稱逾卅名佔領立法會的抗議者，包括自揭面罩並發表演說的梁繼平，已經逃至台灣。

部分示威者已離港

消息人士還告訴南早，警方認為，烈士組約兩、三百人，示威時通常部署在前線，負責挑釁警察、攻擊警方封鎖線，以及與員警鬥毆；烈士組在攻擊過後會撤退、換裝，並提早離開現場。另一組則是有五百多人的和理非組，他們扮演的角色類似後勤支援，為置身第一線的烈士組遞送鋼盔、生理食鹽水、保鮮膜與護目鏡，還有磚塊與柵欄。消息人士說，港警會先搜捕烈士組，再以協助與夥同犯罪活動罪名對付和理非組。

消息人士指出，核心抗議人士已學會如何使用面罩、頭盔、手套與護目鏡來掩飾身分，也知道如何以噴漆干擾監視器，以及在現場溝通時使用手勢，增加警方在追緝與蒐證上的難度。核心抗議者手中的雨傘除了用來抵擋胡椒噴劑，還能成為阻礙警方拍攝抗議者行動的屏障，例如抗議者在攻擊警方封鎖線後撤退到雨傘牆後換裝，並離開現場，以避免身分曝光。

警方認為，近日的衝突是有組織且事先規劃，幕後操盤手應曾事先勘查過衝突地點，找出監視器鏡頭所在位置，以及可預藏必需品的地點。消息人士說，警方已蒐集抗議人士逃逸路線沿線的監視器畫面，並尋找嫌犯卸下面罩的影像；除使用影像辨識軟體，也會以肉眼查看影片，以多方查證並確保沒有漏掉關鍵證據。

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