反送中續戰九龍 23萬港民怒吼

2019-07-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿香港政府未能完整回應因修訂「逃犯條例」所引發的爭議，香港民間七日首次選在九龍觀光客密集地區發動大規模示威，鎖定中國遊客「直接進行遊說」。逾二十三萬人（警方估稱五．六萬人）七日下午從尖沙咀梳士巴利花園，遊行至「廣深港高速鐵路」的香港西九龍站，人潮在入夜後遲遲未散去，擠爆包括廣東道、尖沙咀至旺角彌敦道等觀光熱區，與警方對峙。

港府相關單位對這場遊行嚴陣以待；港警出動速龍小隊（特別戰術小隊）等逾千名警員戒備，港鐵停售七日中午至晚間的所有高鐵班次，要求持七日有效車票的乘客在西九龍站只能經由指定出入口進出車站，並在站外設置俗稱「水馬」的充水式護欄。

遊行發起人、前沙田區議會議員劉穎匡指出，當局害怕真實資訊傳進中國，故採用不合比例的防禦措施保護高鐵站。他重申七日遊行的戰場不在高鐵站，而在尖沙咀遊客區，呼籲民眾向中國旅客宣傳五大「反送中」訴求，包括撤回逃犯條例、撤回暴動定義、撤回所有抗爭者控罪、徹查警方濫權，以及解散立法會並立即實行雙真普選。

遊行隊伍七日下午三時三十分許從尖沙咀梳士巴利花園出發，首批人潮約在四時十五分抵達西九龍站外，但同時仍有許多民眾塞在梳士巴利道與彌敦道交叉路口。民眾沿途高呼「香港警察，知法犯法」、「香港人加油」、「我要真普選」、「撤回逃犯條例」、「沒有暴動，只有暴政」等口號。

警方在做為遊行終點的西九龍站呼籲民眾沿廣東道往油麻地或經柯士甸站離開，但大批民眾自發性的逗留在西九龍站周邊，以言語揶揄警方或大聲叫囂；也有大批民眾轉戰廣東道等地與中國旅客「交流」，或聚集在彌敦道、梳士巴利道的馬路上，造成部分路段交通堵塞。

遊行於六時結束，入夜後示威者散布在旺角彌敦道、咸美頓街至尖沙咀重慶大廈，沿途呼籲路人加入隊伍。英國籍總警司陶輝在海港城廣東道執勤時，遭數十名示威者包圍，迫使警方以手牽手方式築成人鏈，護送陶輝乘車離開。晚間十時三十分許，大批配備胡椒噴霧、圓盾的員警在旺角彌敦道排成多列，試圖阻止示威者繼續前進，遭到民眾組誠「雨傘牆」反制，警民緊張對峙。

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