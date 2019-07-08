長期不滿沮喪 香港青年抗爭不罷休

2019-07-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了阻擋破壞香港司法獨立的「逃犯條例」修訂案，香港近一個月來歷經三次大規模遊行及多起暴力衝突，年輕族群是其中的主導力量。法新社及英國「衛報」指出，其實在「反送中」風波爆發前，香港青年就已面臨諸多不公情事，如今是抱持對未來絕望的心態孤注一擲，不會輕易結束抗爭，也不排除再次升高行動。

分析指出，比起二○一四年調性較樂觀的「雨傘革命」，「反送中」運動顯得更加晦暗、絕望，包括迄今有四名青年以生命為代價，盼能喚醒政府，而這種結果並非肇因於單一原因。香港一名諮商師吳溫妮（Winnie Ng，譯音）即表示，香港青年的壓力並非一朝一夕而成，從長年冠絕全球的極高房價，到過於親近北京、對民眾爭取更多自由不屑一顧的港府，都讓青年一天比一天沮喪。

衛報指出，化名湯姆（Tom）的香港青年運動員坦言，在和平集會、強闖立法會後，「我們不確定下一步還能做什麼？」但有示威者表示，年輕人普遍有一個共同想法，即不會輕易訴諸武力，但若政治訴求持續被當局漠視，不排除再次升高行動，「在毫無下限的政府面前，我們也不會設下底線」。

曾任教於香港大學法律系的華府智庫「伍德羅．威爾遜國際學者中心」全球研究員戴維斯（Michael Davis）表示，在北京加緊箝制香港、拒絕給予港人民主的情況下，港府形同被困在「危機與抗爭的惡性循環」。香港城市大學退休政治學者鄭宇碩預測，隨著港府無視撤回修法、獨立調查警方施暴等短期訴求，政改等長期願景又實現無望，港人不滿的情緒將持續爆發，但北京擔心「內地」民眾起而效尤，不可能對大型民運讓步。

香港記協︰去年言論自由最差

在此同時，香港記者協會七日發表題為《紅線扼殺自由》的年報，指過去一年是香港主權移交中國後，言論自由最差勁的一年，重大事件包括香港外國記者會（FCC）副主席馬凱（Victor Mallet）因主持港獨講座而遭當局拒絕續發工作簽證，以及新聞工作者上月十日至十二日採訪警方對示威者濫用武力時，遭員警以暴力及污言穢語阻撓等。記協主席楊健興直言，接下來的一年對記者來說，將是更加艱難的一年。

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