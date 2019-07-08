香港區旗成抗議標的 洋紫荊花染黑

2019-07-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）七日報導，香港建築師兼藝術家何弢（發音同濤）設計的香港特區區旗「洋紫荊旗」，原本旨在象徵香港主權於一九九七年移交中國後，中港的統一和團結，並體現港人在「一國兩制」下應享有的權利與自由，但這幅區旗二十二年來屢屢成為泛民主派人士抗爭時，表達對港府或北京當局不滿或憤怒的目標。

區旗以紅色為底色，中間是一朵白色洋紫荊花，花瓣內有和中國國旗一樣的五顆星。洋紫荊別稱「香港蘭」，是第十任港督卜力（Henry Blake）及其妻子約一八八○年時在香港首次發現，港英政府的市政局於一九六五年將其定為香港市花。八七年，為設計代表香港的新旗幟和標誌舉辦比賽，中港官員組成的「香港基本法」草擬委員會收到七千多件提案，但都未獲採用，最後由何弢等三名評審討論後，決定現在區旗的樣式，認為洋紫荊「中性又易於被（香港）民眾接受」。

然而，港人持續利用區旗做為抗議的象徵工具，例如在一連串反對「逃犯條例」（送中條例）修訂的抗爭行動中，示威者將區旗的洋紫荊花瓣畫成枯萎凋謝，暗示港人的基本權利正一步步遭侵蝕。在港府本月一日紀念香港「回歸」的升旗典禮中，示威者降下立法會大樓外的中國國旗，升起一面畫成黑色洋紫荊花的「區旗」，並將一旁的區旗倒掛，還將這兩面旗幟降半旗，表示「默哀」。

ＣＮＮ指出，由於時間不長，與中國的連結又很明顯（例如樣式、設計過程等），香港示威者不尊重區旗並不令人驚訝。香港視覺藝術家兼社運人士凱西．王（Kacey Wong）就說，香港網友嘲笑區旗是「抽風機」；對他而言，在顏色及意象上，區旗的圖案都與港人沒有絲毫關係，並未代表香港的傳統。

香港「區旗及區徽條例」嚴格規定，一旦「侮辱」區旗或區徽，將被處以罰款，甚至三年以下有期徒刑，但在美國等諸多國家，對這類行為已除罪化。凱西．王說，「尊重是你贏來的」，以法律規定其實製造的仇恨多於尊重。新加坡公立「新躍社科大學」副教授林大偉也說，示威者揮舞港英旗並不表示亟欲回到殖民統治，只是一種祈求回到昔日的渴望。

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