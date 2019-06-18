中國不願示弱 咬牙挺林鄭

2019-06-18

不滿治港能力 但繼任人選未明

〔編譯孫宇青、劉宜庭、茅毅／綜合報導〕儘管香港特首林鄭月娥暫緩推動修訂「逃犯條例」，並對於造成社會紛爭致歉，但迄今不僅無法安撫洶湧的反對聲浪，也似乎令北京當局大失所望。中國政府十七日重申中央支持林鄭的立場，未來也將繼續「堅定支持」林鄭與港府依法施政，但路透和香港「南華早報」等紛紛指出，北京認為港府處理修法爭議的手法拙劣，強烈質疑林鄭的治理能力；除了民主派持續「逼宮」，親北京的「建制派」也有放棄林鄭的動向，但北京出於不願「示弱」，可能不會立即讓她卸任。

建制派批林鄭決策不當 造成麻煩

建制派立法會議員告訴南早，林鄭缺乏政治判斷力，一再錯過道歉時機，「反送中」抗爭如今已演變為反政府運動。前港府公務員事務局局長王永平表示，在掌握香港社會脈動、權衡美中關係，以及台灣方面表明不接受「逃犯條例」等議題上，林鄭的治理能力都被大大扣分。北京人民大學國際關係學者時殷弘認為，香港政府明顯低估民間反修法的力道與規模，多次做出不當決策，「造成了北京不必要的麻煩」，但是林鄭不可能辭職，北京也不可能讓她這麼做，因為「繼任人選尚未明朗」。

倫敦大學亞非學院中國研究所主任曾銳生指出，習近平「無法容忍官員的失敗」，而林鄭無疑是為習製造「巨大尷尬」，但北京不會立刻允許其下台，因為這將凸顯北京及港府的「軟弱」，「北京不得不給予林鄭政府體面的轉場」。香港大學學者兼政治評論家王慧麟也指出，香港反對陣營呼籲林鄭辭職的聲浪只會愈來愈強，「但北京絕對會不計代價護航林鄭」。

即使林鄭接下來能夠修補社會分裂，但幾乎可以肯定的是，林鄭至多只能做完目前任期，無法獲得北京支持連任。前港府運輸及房屋局長張炳良則認為，林鄭應在十八日召開港府高層行政例會前自行評估去留，出面向民眾公開致歉，宣布撤回「逃犯條例修訂草案」，並成立專責委員會，調查警方近日過度執法的情況。張炳良指出，這波抗爭行動已成為不是撤換特首即可解決的政治危機，「北京中央政府不能迴避政治體制的改革」。

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