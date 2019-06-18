反送中 港人籲林鄭撤案 喊不撤不散

2019-06-18

黃之鋒歸隊聲援 感謝台灣人力挺

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港民眾和泛民主派人士反對香港政府修改「逃犯條例」（送中條例）的抗爭行動如火如荼，十七日下午包圍位於中環添華道的香港特首辦公室，要求特首林鄭月娥出面對話，並高呼「不撤（回修法）不散」、「罷工、罷課、罷市」、「學生沒有暴動」等口號，至十七日深夜截稿前已聚集逾千人。二十二歲的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，正好於當天出獄，他發表聲明呼籲國際社會支持港人，尤其感謝台灣力挺。

在兩百萬港人十六日走上街頭反對送中條例後，大批民眾十七日下午在立法會外集結，黃之鋒也到場聲援。泛民派政黨「土地正義聯盟」立法會議員朱凱迪向留守立法會的群眾表示，若林鄭當天未召開記者會，就前往特首辦要求她出面，答覆市民提出的撤案、追究香港警方武力鎮壓、取消港府將十二日反送中大遊行定調為「暴動」及林鄭下台等訴求。

接著，朱凱迪和另一名立法會議員區諾軒率領群眾前往特首辦，要求與林鄭對話。警方已在現場架設拒馬，部署警力。另一批民眾開始在緊鄰添華道的龍和道集結，且愈聚愈多。有抗爭者提議轉而包圍林鄭官邸「香港禮賓府」，區諾軒及「社會民主連線」前立法會議員梁國雄則持保留態度，認為在地形等因素下，不可能突破警方防線，包圍禮賓府「等於解散」。另有抗爭者提議就林鄭回應的時間設下期限，朱凱迪說，林鄭必須在十九日前出面回應。

香港警務處長盧偉聰十七日晚間召開記者會，改口稱他十二日的「暴動論」係指「某些人的行為涉嫌觸犯暴動罪，沒說整起事件是暴動」；若示威者沒有暴力行為，就不用擔心。他還說，十二日有十五人在示威區被捕，其中五人已被控暴動罪。

黃︰林鄭流淚 香港人流的是血

另一方面，黃之鋒十七日上午從新九龍地區荔枝角收押所出獄。他表示，接下來將與香港並肩作戰。針對林鄭十二日接受專訪時落淚，他毫不客氣地說，「她流的是淚，香港人流的是血」，她沒資格再當特首；為何要等到十二日有百萬人走上街頭才宣布緩修？因為她不是港人普選的。他強調，暫緩修法還不夠，港人要的是撤案。

黃之鋒還對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，此時加入爭取香港自由民主的抗爭，正是時候。二○一四年香港「雨傘運動」後，「我們就說過將會捲土重來」，十六日多達兩百萬人走上街頭，顯示港人了解這是一場長期抗戰。

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