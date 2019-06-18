港青抗爭轉強 發展新模式

2019-06-18

對抗當局暴力 防秋後算帳

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港近年政治氣氛愈發高壓，五年前的「雨傘革命」等公民運動以失敗收場，領頭人物更紛紛遭秋後算帳，迫使港人在近期反抗「逃犯條例」的示威中，醞釀出全新的行動模式。法新社、洛杉磯時報和華爾街日報指出，香港年輕人如今被迫採取更激烈的方式來表達訴求，而且也更能在沒有「主將」發號施令下，對當局的反制措施靈活應變。

安全帽、口罩、雨傘…喊一聲送到

法新社採訪多名參與十二日包圍立法會，卻遭到警方以催淚瓦斯、橡膠子彈等鎮壓的香港年輕族群，其中多數為大專院校學生。眾人表示，他們已對遊行、公民不服從等抗爭模式幻滅，因為根本無法撼動非經民主程序產生的管治階層；與多名友人一起包圍立法會的廿二歲安德魯（Andrew）表示，他們的行動完全是自發性，包括準備護目鏡、手套、保鮮膜等抵抗催淚瓦斯攻擊的裝備，以及用以止血的衛生巾。

洛杉磯時報指出，港人對抗警方「不對稱武力」的反應，宛如經過長年訓練，需要安全帽、口罩或雨傘的人只要高喊一聲，旁人便會火速將訊息往外傳達，同時伸手為夥伴遮住頭部、眼睛或手臂，防止催淚瓦斯或胡椒噴霧造成傷害。「青年新政」召集人梁頌恆指出，年輕人自備急救品、設立醫療站、建立迅速的溝通機制，乃奠基於過去幾年的公民運動，更是「香港抗爭行動的新典範」。

利用網路串聯 發「長輩圖」表達訴求

廿五歲的「香港眾志」創黨主席、前立法會議員羅冠聰指出，許多人是透過「連登」網路討論區（LIHKG）傳播或接收資訊，裡面涵蓋癱瘓地鐵站、發起悼念或製作能夠打動年長保守派的「長輩圖」等一系列抗爭方式，讓眾人自由表達認同或反對，一旦凝聚共識即採取行動。

十六歲示威者艾希娜．林（Athena Lam）指出，在她就讀的天主教女子學校裡，老師要求同學一起為香港禱告，卻呼籲大家不要參與示威，「我馬上表示反對，因為香港是我們的未來，是我們長大後仍要生活的地方」。十八歲的潔絲．梁（Jess Leung）則說，她不願見到香港法治淪喪，「沒有自由，就跟身處監獄沒有差別」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法