泰王加冕落幕 大選結果九日公布

2019-05-05

〔記者劉宜庭／曼谷四日報導〕泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）加冕大典四日展開，觀察家認為，加冕大典六日落幕後，選舉委員會九日應能如期公布三月二十四日國會選舉全部開票結果；本屆大選料將沒有單一政黨可取得國會絕對多數，須籌組聯合政府；新政府預計下月走馬上任。

泰國台灣商會聯合總會（TTBA）榮譽總會長康樹德指出，三月國會大選代表泰國正回歸民主制度，此舉能提高西方國家參與國王加冕大典的意願；加冕大典結束後，九日應能如期公布大選結果，各黨將能開始協商籌組新政府事宜，新政府預計六月份塵埃落定。

三月大選的初步結果顯示，與反軍政府的塔克辛家族有關的為泰黨取得國會多數席位，但支持軍政府的公民力量黨將取得最多支持票數。泰國社運健將、朱拉隆功大學學生秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal）四日分析，為泰黨實則無法享有組閣權力，新政府未來料將仍由公民力量黨主導。他也指出，選後因外界無法知悉在野勢力分界，民間社會運動活躍度已顯著降低。

曾獲諾貝爾和平獎兩度提名、八十六歲的泰國政治學者蕭素樂（Sulak Sivaraksa）四日指出，軍政府一再壓制新興政黨發展，企圖透過民主選舉繼續掌握政權，「拖延公布大選結果實在十分愚蠢及荒謬」。蕭素樂也稱讚台灣民主進程，泰國在這方面恐怕無法與台灣比較。

台商林皇邑表示，今年初至三月大選期間，商業大環境確實出現短暫停擺，但自從大選過後，泰國總體經濟環境已經回穩。

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