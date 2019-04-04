川普爆料：習近平喜歡被稱「king」

2019-04-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國、中國三日在華府展開新一輪貿易談判前，美國總統川普二日爆料，自己前年十一月訪問中國時，曾當面直呼中國國家主席習近平為「國王（king）」，而且習近平顯然「喜歡」這個稱呼。

直喊國王 習「哈哈兩聲」

川普在共和黨募款晚宴上，憶述自己二○一七年十一月出訪中國的情景，指稱「習近平是個強人，我都稱他為『國王』。雖然他跟我說『我不是國王，我是（國家）主席』；但我跟他說『你出任終身國家主席，所以你是國王』；他哈哈兩聲就沒再多說話」。川普認為，習近平「喜歡」被稱為「國王」，並自認與習近平相處融洽。

川普善用奉承辭令來打交道，如他曾數度自誇與北韓領導人金正恩相處愉快；但他也曾直指金正恩是「火箭人」、「瘋子」。

實際上，川普前年出訪北京時，習近平還不能終身出任國家主席；中國全國人大會議一八年三月才通過憲法修正案，刪除國家主席連任兩屆的任期限制。此外，川普訪問中國後數月，美中貿易戰便正式開打，並持續至今。

川普二日也在共和黨晚宴宣稱，美國若不對中國商品徵收關稅，中國經濟可能在幾年內追上美國，「他們（中國）會在很短時間內追上我們（美國）…可能就在兩年內，在我的任期結束之前。但現在他們要追過我們，還要很長一段時間」。

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