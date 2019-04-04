「為政治犯送中鋪路」 港民團抗議引渡條例

2019-04-04

泛民派：林鄭是打開香港法制後門的「吳三桂」

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港特別行政區政府提出的「逃犯條例」和「刑事事宜相互法律協助條例」修訂草案，三日在立法會進行一、二讀，預計草案將在七月前表決。草案將相關引渡條例適用範圍納入中國大陸、台灣與澳門，遭民主派質疑是為了日後將政治犯移送中國審理鋪路，三日多個民間團體在場外抗議修法，一度與支持修法的親建制派團體對峙。

港立法會昨進行一、二讀 7月前表決

泛民主派議員三日在立法會的會議上高喊「撤回惡法」、「撤回引渡條例」等口號，並祭出拖延戰術。會後民主黨聲明，要求特首林鄭月娥為強行推動修法下台，並暗示不排除提出不信任、甚至彈劾議案，「運用所有方法」促其下台。主席胡志偉批評，修法徹底破壞香港與中國大陸法制區間，「根本改變一國兩制結構」，比「一地兩檢」和取消參選資格事件更嚴重，林鄭是打開香港法制後門的「吳三桂」。

港記協：威脅記者人身安全

稍早二十多個民間團體代表與議員在議會外發表聯合聲明，質疑修法侵犯香港人以及經過香港之國際人士的人權，呼籲港府只須開放對台灣的引渡限制，毋須包括中國大陸，即能避免爭議。香港法律界團體「法政匯思」指出，修法將導致香港司法獨立、公平審訊「開了大缺口」，使身在香港的所有人士都難以自保。

香港記者協會等十三個媒體工會、組織也聲明反對修法，擔心將為記者帶來寒蟬效應，使得言論、出版和新聞自由空間嚴重倒退，甚至威脅記者人身安全。

林鄭月娥接受質詢時，議員朱凱迪問及，是否接受中國大陸為「陽光司法」，她以「每個司法區均有自己獨特的制度與安排」，不便評論為由，拒絕回應，並反指議員「是否唱衰本港司法制度」。

港府此次修法源自於去年一名香港男子偕同女友在台灣旅遊期間，殺害女友後逃回香港，但犯罪行為發生在台灣，香港司法無管轄權，港台之間又未簽訂引渡條例，因此提出修法，避免香港成為逃犯天堂。

不過，修法草案將相關條例適用範圍納入中國大陸，並且訂出由特首或根據特首之權限發出的證明書，即可啟動引渡程序；現行條例中，要求引渡方須提出經當地司法人員核准之證據，是為了防止行政機關濫權，而修法新增「經訂明方式」核證的文件也可獲得採納。香港大律師公會批評，此安排實際上意在廢除司法機關把關，降低引渡門檻。

律政司司長鄭若驊三日表示，修法後，法院仍將把關，「把關絕非特首一人可最終說了算」；還重申不會引渡政治、宗教或種族犯。不過，泛民議員認為相關保障有限，要在法庭上質疑引渡申請是出於政治起訴目的也非常困難。

前民主黨主席劉慧卿三日在「香港電台」受訪時說，許多港人對中國司法制度「不信任、沒信心」，「在大陸不可能有公平審判」。

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