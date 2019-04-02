中國新文革 大學聘網路資訊員監控師生

2019-04-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國大專院校最近屢傳教師遭到整肅，猶如文化大革命舉報之風再起。「自由亞洲電台」（RFA）近日再揭露，山東大學威海校區正招聘「網絡資訊員」和「評論員」，對師生進行監控與管制。觀察人士認為，中國新一輪打壓知識份子的運動已經展開。

山東大學威海校區學生處通報顯示，該校一千人以上學院，需要兩名資訊員和一名評論員；一千人以下學院則各需一人，工作內容包括報送涉及學校的「敏感話題」。對照過去的通報，以往的教學資訊員旨在監督老師的課堂言行，但此次疑似更側重師生們的網路表現。

前重慶師範大學涉外商貿學院教授譚松指出，中國國家主席習近平上台後，二○一三年起，高等院校開始安裝攝影機，一四起開始招聘資訊員，加上警察和國安人員秘密監視，即使學校相關負責人可能也不知情。從他的同事唐雲和北京清華大學教授許章潤等人遭遇可見，當局正對知識份子展開新一輪打壓。

另外，西南大學教授李海霞也指稱，新生入學後會有一批被選為資訊員，在每一班都會安插，甚至有學生公然承認自己是資訊員。當局利用學生監視學生，「完全是特務統治」。

還有國監委秘密招募資訊員

RFA引述知情人士報導，除了校內資訊員，還有被國家監察委員會（國監委）秘密招募的資訊員，他們的身分就連校黨委書記也不知情，以免校方袒護師生。

中國入口網站轉發的一份通知顯示，中國「國家互聯網信息辦公室」（網信辦）以反對歷史虛無主義為由，封殺主持人兼自由派媒體評論員梁宏達。梁宏達曾質疑中共樹立的樣板英雄雷鋒，乃出於意識形態需要而塑造。

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