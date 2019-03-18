屠殺影片仍亂傳 匿名網站成法外之地

2019-03-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕血洗紐西蘭基督城清真寺的右翼極端份子塔倫，案發前曾在「推特」發表七十四頁反移民宣言，行凶時甚至在「臉書」直播十七分鐘，引發各界對社群媒體的撻伐聲浪，指責他們未能迅速阻止影片散播，成為恐怖份子平台。為此，臉書及YouTube等社群平台正致力撤下相關血腥影片，但許多極端份子也正在網路的「黑暗角落」尋求新的散播途徑。

臉書推文宣布，已在案發後二十四小時內移除一百五十萬支相關影片，未顯示血腥內容的剪輯影片也一併移除。YouTube則推文強調，正刪除相關暴力影片，但陸續有網友發現影片副本上傳。

然而，華爾街日報報導，屠殺影片案發後仍在「8chan」、「4Chan」及「 Gab」等網站流傳，這些平台都是白人至上主義者、右翼極端主義者、言論自由絕對主義者等激進人士聚集的熱門網站。恐攻主嫌塔倫案發前曾在「8chan」發表行凶宣言，慫恿其他用戶散播他的訊息。

白人至上支持者 甚至加料成遊戲

案發後，8chan等網站匿名用戶編輯及渲染屠殺影片，包括改編成電動遊戲、加入開槍音效或快節奏背景音樂等。也有用戶上傳塔倫的反移民宣言，討論如何將其轉檔成可分享影像，如何在多個地方儲存，好讓宣言繼續流傳，甚至出現「英雄塔倫」等討論串。

8chan自稱是「網路上最黑暗之地」，其用戶可分享圖片及匿名討論，反穆斯林及反猶太題材在此廣泛散播。針對此事的爭議，8chan推特官方帳號回應，正向執法機關反映，該公司向來遵守美國法律規定。網站所有人、美國商人華金斯（Jim Watkins）聲稱，所有貼文是發佈者的個人責任。

去年，美國匹茲堡猶太會堂血案凶嫌鮑爾斯，行凶前也曾在Gab發佈反猶貼文，該網站被視為種族主義及仇恨言論的「同溫層」，白人至上主義者史賓塞等人常在此發文。臉書於去年已中止史賓塞的帳號，推特也曾一度移除他的帳號。

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