波音737 MAX連2空難 美仍挺續飛

2019-03-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕繼印尼獅航去年十月底一架波音737 MAX8客機墜海，造成一八九人罹難後，衣索比亞航空公司十日再有一架同型客機失事墜毀，機上一五七人全數身亡；五個月內接連發生兩起空難，讓737 MAX系列客機的安全性備受質疑。儘管歐洲和亞洲多國已下令本國航空公司停飛該系列客機，美國民眾與機組人員也對該系列卻步，美國聯邦航空總署（FAA）卻獨排眾議，堅持不停飛，美國總統川普也被媒體披露和波音公司淵源深厚。

截至十三日，已有加拿大、中國、印尼、衣索比亞、澳洲、英國、歐盟、印度、紐西蘭、阿拉伯聯合大公國、土耳其等數十個國家相繼宣布停飛737 MAX系列客機，多國甚至禁止該型客機進入本國空域，波及全球至少五十家航空公司、二二二架客機。

波音曾贊助川普就職典禮 引發議論

然而，美國十二日表態，並無明確資訊顯示飛機有問題，暫不打算要求航空公司停飛737 MAX系列客機。包括美國航空、加拿大航空、西南航空、聯合航空、西捷航空等，全球仍有約一五八架波音737 MAX系列客機繼續執飛。

波音曾大手筆贊助一百萬美元（約三一○五萬台幣）舉辦川普就職典禮。川普十二日推文為波音緩頰，「飛機變得太過複雜，到了難以操作的地步」，導致機師反應不及而發生危險，「專業機師要的是容易駕駛、可快速操控的飛機」。

路透報導，波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）十二日上午致電川普，聲稱737 MAX系列客機安全無虞，無須停飛。同日，美國聯邦航空總署宣布737 MAX系列客機「持續適航」，「並無系統性的性能問題，因此沒有讓該機型停飛的依據」。

據報導，熱愛飛行的川普曾擁有一家「川普航空」（Trump Shuttle），在入主白宮前也有私人飛機，而且他在擔任總統後，與米倫伯格等國防承包商高層建立進一步關係。川普上任之初曾抱怨新專機「空軍一號」太貴，並以個人身分和米倫伯格討價還價。波音是美國第二大國防承包商，二○一四年至一八年間取得金額達一○四○億美元的非機密國防合約。現任代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）加入五角大廈前，曾任職波音長達三十一年。

自家議員 打算開聽證會調查

已有至少五名跨黨派聯邦參議員質疑FAA為何不加入停飛737 MAX行列。參院航太小組委員會主席克魯茲（Ted Cruz）表示，打算召開聽證會展開調查。

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