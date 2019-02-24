AR頭盔淪武器 微軟員工籲煞車

2019-02-24

憂科技成戰場上殺戮武器

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國微軟公司預計於廿四日「全球行動通訊大會」（MWC）發表第二代擴增實境（AR）智慧頭盔「HoloLens」前夕，該公司逾五十名員工連署要求公司退出與美國陸軍的四．七九億美元（約一四九億台幣）合作計畫，停止為美軍提供HoloLens、協助其打造「視覺擴增整合系統」（IVAS），表示這項科技恐成士兵在戰場上的殺戮武器，使戰爭變得有如「電動遊戲」。

微軟HoloLens智慧頭盔可使螢幕上的虛擬世界與現實場景結合，並可讓使用者透過眼神、語音和手勢進行交流，官方宣稱多用於建築、工程、醫學、娛樂等用途，單價約三千美元（逾九．三萬台幣）。去年十一月，微軟公司與美軍達成協議，將提供美軍十萬部HoloLens設備，用於軍隊訓練和戰鬥，以提升士兵偵察、判斷與戰鬥的殺傷力。特別的是，售予軍方的設備與市面流通款不同，將擴增夜視鏡、熱感測及生命徵象探測等功能。

售軍方設備擴增夜視功能

然而，就在微軟執行長納德拉（Satya Nadella）預計廿四日在巴塞隆納「全球行動通訊大會」發表第二代HoloLens前夕，至少五十名不同部門員工廿二日發表請願信函，指對於公司為美軍提供武器科技，幫助其提高殺傷力感到驚訝不已，「我們沒有簽約開發武器，我們要求對自身工作成果如何被運用發表意見」。連署員工要求總裁史密斯（Brad Smith）等高層，取消與美軍的「視覺擴增整合系統」合約，並停止開發任何武器技術，同時也應成立獨立的倫理委員會進行監督。

微軟拒絕50名員工連署要求

微軟官方廿二日發表聲明回應，對員工提出意見表達感謝，但公司仍將致力於HoloLens在內的軍方合作計畫，並持續處理有關人工智慧（AI）和軍事應用的倫理與公共問題。總裁兼法務長史密斯此前還曾直言，不願參與公司與軍方合作案的員工，可申請調往其他部門。彭博指出，微軟早已與美國和以色列軍隊，在軍隊訓練及軍事科技應用等方面合作，但官方強調從未逾越武器發展的界線。

谷歌員工也控訴AI淪武器

近年來，許多科技大廠員工紛紛對自家科技被用於軍事領域表達憂慮。微軟員工去年即曾批評，公司產品被美國移民及海關執法局（ICE）用於拆散美墨邊界的非法移民家庭，迫使執行長納德拉出面譴責政府。另一科技巨擘谷歌（Google）的員工，去年也反對公司與美國國防部的「行家計畫」（Maven Project，暫譯），認為運用AI分析無人機拍攝之影像，以強化軍事行動，將使AI淪為殺人武器。

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