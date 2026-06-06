好吃嗎? 5300年「冰人奧茲」木乃伊酵母 竟烤出酸種麵包

「冰人奧茲」的模擬模樣。（法新社檔案照）

在阿爾卑斯山冰河中發現「冰人奧茲」（Ötzi）遺骸，自出土以來已被大量研究，現在，科學家甚至從這具5300年的天然木乃伊身上，取得酵母菌株，烤出酸種麵包。

「冰人奧茨」的遺骸，1991年在義大利和奧地利邊界的阿爾卑斯山冰河中被發現，由於受到長期冰封，遺骸保存狀況良好，數十年來，一直是科學家研究史前歐洲地區人類生活方式的重要線索。

請繼續往下閱讀...

英國衛報5日報導，總部設於義大利的民間研究機構「歐洲研究學院」（Eurac Research）研究團隊，研究奧茲遺骸內、和遺骸上保留的微生物，有一個意料之外的研究成果：從這些微生物分離出酵母，並且用來製作出酸種麵包。該機構旗下木乃伊研究所（Institute for Mummy Studies）微生物學家薩漢（Mohamed Sarhan）說，「最終，我們做出一團完全正常的麵團，麵團24小時內就發酵膨脹，基本上就像用一般酵母一樣」。

薩漢說，他之前從來沒有烘焙過麵包，「這次結果顯示，肯定還有改善空間。但是，就像我說的，這是我們第一次的實驗」。現在，研究團隊打算，接下來用這些遠古酵母釀啤酒。薩漢表示，「我們打算進一步，並且找食品領域的專門研究小組參與，目前麵包是我們考慮的一個明顯的應用對象，另一個是啤酒」，並且已經與德國釀酒業的專家討論。

不過，由於這些酵母只在低溫環境中生存，因此，據信可能是奧茨死後才存於其遺骸；基因分析顯示，酵母很可能是在他死後不久就進入遺骸內。

奧茨長期以來受到關注，他身上保留目前所知最古老的刺青，共有61處。他在大約5300年前命喪高山冰原的原因，也令科學家倍感興趣。研究顯示，他顯然是背部中箭身亡，因此常被形容是世界上最古老的謀殺「懸案」之一。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

歐洲研究學院研究人員檢視「冰人奧茲」遺骸。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法