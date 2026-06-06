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    首頁 > 國際

    澤倫斯基發表致普廷公開信 基輔專家:烏克蘭已掌握更多籌碼

    2026/06/06 21:00 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基。（路透檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（路透檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基週四（4日）發表一封致俄羅斯總統普廷的公開信，提議進行面對面和談。此舉適逢聖彼得堡經濟論壇召開，且烏軍前一日才剛轟炸當地油庫。專家分析，這封公開信與空襲行動並行，旨在向俄國菁英及美國總統川普展示，烏克蘭在未來談判中已掌握更多的籌碼。

    據《路透》報導，在普廷主持「聖彼得堡年度經濟論壇」之際，澤倫斯基發表了這封公開信。烏方官員透露，他們相信部分俄國官員、商界人士等菁英，十分渴望結束這場導致俄國經濟體停滯的衝突。

    基輔經濟學院（KEE）專攻政治心理學的副教授雅羅維（Dmytro Iarovyi）分析，這封帶有「表演性質」公開信與空襲，是精心策劃的「認知戰」，意在向俄國社會及美國總統川普等西方領袖表明，烏軍近期取得的領土與遠程打擊能力，已讓烏方在談判中處於更有利的地位。前美國駐北約大使、川普首任任期內的烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）也指出，「烏克蘭以行動證明，其處於更有利的地位，並非如川普所言『毫無籌碼』。」

    儘管澤倫斯基數月來不斷呼籲停火，並提議會面談判，但普廷週五（5日）再度對此予以拒絕。一名烏克蘭匿名官員強調，澤倫斯基對於重啟談判是認真的，並歡迎美國介入斡旋談判，不過烏方不會屈服於美方壓力而割地或退讓，就如信中所說，「烏克蘭問題不會在安克拉治決定，俄方也休想奪取整個頓巴斯。」

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