寫給普廷的公開信 澤倫斯基曝「致勝密碼」

澤倫斯基。（歐新社檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基日前向俄羅斯總統普廷發出公開信，提議舉行面對面和平談判，結束戰爭。分析家指出，這封信雖是寫給克里姆林宮，但是意在向俄羅斯菁英、西方政府、尤其是美國總統川普釋放訊號。

路透5日報導，澤倫斯基4日晚間發出這封公開信，時值普廷正在俄國重要投資論壇「聖彼得堡國際經濟論壇」（SPIEF），向外國媒體編輯高層發表談話；此外，就在前一天，烏克蘭無人機才攻擊聖彼得堡一座石油運輸碼頭，攻擊目標就距離論壇會場不遠，遇襲後冒出陣陣衝天濃煙。

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基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）政治心理學副教授伊亞洛夫維（Dmytro Iarovyi）認為，無人機攻擊和這封帶有「表演性質」的公開信，是精心策劃試圖塑造這場論壇的敘事；這封信意在告訴俄羅斯社會與西方政府，尤其是美國總統川普：烏克蘭最近在戰場上取得的進展，以及對俄國本土的長程打擊，已使基輔處於任何談判的更強勢地位。

前美國駐北約大使、川普第一任內烏克蘭事務特使佛克爾（Kurt Volker）也指出，「川普總說『烏克蘭手上沒有牌』，現在烏克蘭正在展現，他們現在處於更強勢的談判地位」。

這場俄羅斯最重要的商業盛會，凸顯俄國內部對這場持續至今已4年的戰爭，存有不同看法。部分與會者主張，俄國應繼續作戰，並且為長期對抗西方做好準備；但是也有人強調，結束一場戰火正逼近俄國本土的戰爭，所將帶來的經濟利益。

根據一名了解這封公開信內容的烏克蘭官員說法，烏國認為，俄羅斯菁英，包括官員、商界人士及俄國的夥伴，希望這場使俄羅斯3兆美元規模經濟陷入停滯的戰爭，能夠結束。

澤倫斯基最近幾個月一直呼籲停火，並且提議與普廷會面，但是都遭普廷拒絕。要求匿名的烏國官員表示，澤倫斯基對於重啟和談是認真的。

數月來，美國支持的和談陷入僵局，烏俄雙方都堅持各自的立場。普廷在論壇上向外國媒體編輯表示，他去年8月在阿拉斯加安克拉治與川普會談，已勾勒出結束戰爭所需條件；普廷所指顯然是要求烏克蘭割讓頓巴斯其餘地區。

然而，澤倫斯基如今已顯得比之前更不願在美國壓力下，屈服接受割讓領土。他在公開信中表示，歡迎美國的參與，但是烏克蘭問題「不會在安克拉治決定」，而是由烏克蘭和俄羅斯決定，俄國不能再期待奪取整個頓巴斯。

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