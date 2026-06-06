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    首頁 > 國際

    駁斥美軍基地被毀 川普：伊朗戰力只剩2成、妥協只是時間問題

    2026/06/06 19:20 即時新聞／綜合報導
    圖為5日黎巴嫩南部遭以色列空襲後的畫面。（法新社）

    圖為5日黎巴嫩南部遭以色列空襲後的畫面。（法新社）

    美軍昨（5日）在荷姆茲海峽擊落4架伊朗無人機，並轟炸沿岸雷達站，引發伊朗向科威特與巴林的美軍基地發射7枚彈道飛彈反擊。面對衝突，伊朗仍堅持其停火條件。然而，川普直言，伊朗目前僅剩下開戰時約2成的飛彈與無人機，妥協只是時間問題。

    《路透》報導，美軍昨日擊落4架伊朗無人機並反擊其沿岸雷達站，引發伊朗向科威特與巴林的美軍基地射彈反擊。美軍中央司令部隨後公布更詳細的交火數據，證實伊朗實際上發射了7枚彈道飛彈，其中6枚遭到美方防空系統成功攔截，第7枚則未命中目標，並駁斥了伊朗宣稱「已摧毀美軍第五艦隊總部」的假訊息。

    川普指出，美軍已摧毀伊朗大部分的軍工供應鏈，伊朗目前大約只剩下原本「21%到22%」的飛彈與無人機戰力。川普坦言，伊朗人因為「很堅強、也很驕傲」而遲遲未簽停火協議，但他強調伊朗如今別無選擇，妥協只是時間問題。

    與此同時，黎巴嫩真主黨也拒絕了美方斡旋的停火協議，並在黎南襲擊以色列軍隊以聲援德黑蘭，令這場衝突即便在川普宣稱的「更溫和地開火」下，仍持續持續緊張。

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