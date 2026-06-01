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    首頁 > 國際

    六四前夕加州紀念館遭破壞 王丹：風雨再大也會挺住

    2026/06/01 12:11 中央社
    六四天安門事件37週年前夕，位於美國洛杉磯的六四紀念館當地時間5月31日遭人破壞。紀念館館長、六四民運領袖王丹表示，風雨再大也會挺住。今天論壇如期舉辦。（擷取自王丹网站Wang Dan's Page﻿臉書）

    六四天安門事件37週年前夕，位於美國洛杉磯的六四紀念館當地時間5月31日遭人破壞。紀念館館長、六四民運領袖王丹表示，風雨再大也會挺住。今天論壇如期舉辦。（擷取自王丹网站Wang Dan's Page﻿臉書）

    六四天安門事件37週年前夕，位於美國洛杉磯的六四紀念館當地時間5月31日遭人破壞。紀念館館長、六四民運領袖王丹表示，絕不會因為這樣的破壞和威脅停辦，會在各界支持下把紀念館辦得更好，風雨再大也會挺住。

    根據王丹在X上的發文，5月31日原定在六四紀念館舉行第二屆「中國論壇」，主題為「政治反對運動的跨世代合作」，邀請中國民主轉型研究所所長王天成主講。但是在5月31日上午，六四紀念館義工上班時發現，紀念館大門遭到破壞和塗鴉，隨後向警方報案。

    王丹又說，六四紀念前夕出現這樣的事情，作案動機不難想像。作案者潛入紀念館，破壞了攝像鏡頭，之後才開始損毀動作。

    王丹表示，六四紀念館絕不會因為這樣的破壞和威脅而停辦，相反會在各界的支持下，把紀念館辦得更好，「風雨再大，我們也會挺住！」

    至於如期舉行的論壇，王丹在稍早也於X帳號上更新表示，儘管紀念館遭到破壞的惡性事件，但他們仍排除干擾，如期舉辦論壇。「令人感動的是，參加者大爆滿，人潮排到了正門進口處。」

    王丹說，「我相信有些朋友是專門來參加活動，表達對六四紀念館的支持的」。

    王丹最後說，「打壓，只能讓我們得到更多支持！」

    美國洛杉磯六四紀念館如期舉辦第二屆「中國論壇」，現場爆滿。（擷取自王丹网站Wang Dan's Page﻿臉書）

    美國洛杉磯六四紀念館如期舉辦第二屆「中國論壇」，現場爆滿。（擷取自王丹网站Wang Dan's Page﻿臉書）

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