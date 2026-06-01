為偷拍不要命？老翁高樓懸空舉手機對準鄰居家 驚悚畫面瘋傳

一名老翁被目擊從高樓的窗戶邊懸空探身，一手抓著窗邊、一手舉手機疑似在偷拍隔壁鄰居。（本報合成，擷取自IG）

全台接連爆發多起疑似偷拍事件，引發社會大眾對於個人隱私的高度關注與集體焦慮。無獨有偶，國外網路社群平台近日也瘋傳一段令人捏把冷汗的危險影片，一名高齡男子竟然整個人跨坐在高層公寓外的狹窄窗台上，將手機死死對準鄰居家疑似在進行偷拍。

這段在各大網路平台遭到轉載的關鍵影片，起初是由對面另一棟大樓的居民所拍攝。影片開頭先是呈現該住宅大樓的平靜全景，看起來與一般社區無異；然而，隨著拍攝者將鏡頭大幅度拉近、聚焦在幾層樓高的特定住戶時，映入眼簾的景象讓所有人倒吸一口氣。

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只見一名頭髮斑白的老人，半個身體已經懸空在外，僅靠著臀部坐在狹窄的窗台邊緣維持平衡，手裡握著手機，整個人拚命向前傾，試圖將鏡頭夠到隔壁鄰居的陽台內部。整段影片中，老翁始終保持著同樣的危險姿勢，身體不斷前傾、目光緊盯著隔壁公寓。直到影片接近尾聲，他才稍微在牆邊倚靠了一會兒，隨後慢慢在窗邊坐直身子。

雖然這段影片在網路上迅速傳播，但由於最初發文並未提供任何關於拍攝時間、確切國家或城市的詳細資訊，因此事件發生的具體日期與地點目前仍尚未得到證實。

影片曝光後隨即掀起兩極論戰，部分網友調侃表示「這名男子對取得獨家畫面的執著，簡直比自身安全還重要」、「根本是現代版《後窗》實境秀」，甚至有人笑稱他簡直像是在追逐獨家突發新聞的戰地記者。然而，也有不少人嚴厲批評這種行為十分危險，隨時可能釀成墜樓悲劇，強調再好玩、再想偷窺也不值得拿生命冒險。

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