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    首頁 > 國際

    美伊達成停戰協議？美財長未證實 重申川普3要求

    2026/05/29 07:04 即時新聞／綜合報導
    外媒先前消息指美國與伊朗已接近達成停戰協議，不過美國財政部長貝森特被問及此事時不願證實。（美聯社資料照）

    外媒先前消息指美國與伊朗已接近達成停戰協議，不過美國財政部長貝森特被問及此事時不願證實。（美聯社資料照）

    外媒先前消息指美國與伊朗已接近達成停戰協議，不過美國財政部長貝森特被問及此事時不願證實，他除了強調一切都由總統川普做決定、不會接受糟糕的協議，也重申川普的3項要求，包含伊朗須交出濃縮鈾、不可擁有核武及荷姆茲海峽開放等。

    針對外媒引述美國官員及消息人士稱，美國與伊朗談判代表已針對一份為期60天的停戰諒解備忘錄（MOU）達成共識，貝森特（Scott Bessent）週四在回應媒體時不願明確證實，僅重申團隊來回談判，雙方仍在持續磋商，川普也已表達得很清楚，有幾條紅線，包括伊朗必須交出其高濃縮鈾、絕對不能追求研發核子武器，且荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）必須能自由通行。

    貝森特也強調，一切都將由川普做決定，並直言川普不會接受糟糕的協議。

    針對是否考慮鬆綁對伊朗的制裁，貝森特則表示，他認為這方面進展會非常緩慢。貝森特強調，在美國看到荷姆茲海峽開放、伊朗同意交出濃縮鈾且承諾不會擁有核子計畫之前，任何事情都不會擺上談判桌。

    至於是否計劃向阿曼開戰？貝森特則指出，川普總統是想強調海峽的航行自由，並透露他剛和阿曼大使通話，對方保證，沒有對荷姆茲海峽收通行費的計畫。他也向對方強調，徵收通行費這件事是無望的。

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