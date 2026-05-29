利用機密數據提前押注 Google員工在預測平台獲利逾百萬美元遭起訴

一名Google軟體工程師利用公司機密資訊，在預測市場平台Polymarket押注搜尋趨勢，藉此中飽私囊逾120萬美元，遭美國檢方起訴。（美聯社檔案照）

美國檢方本週對一名Google員工提出內線交易指控，稱這名軟體工程師利用公司機密資訊，在預測市場平台Polymarket押注搜尋趨勢，藉此將超過120萬美元（約新台幣3767萬元）中飽私囊。

美聯社28日報導，在紐約解封的訴狀中，當局確認該名員工為36歲的斯帕紐奧洛（Michele Spagnuolo）。他是一名居住在瑞士的義大利公民，自2014年起任職於Google。檢方指控，斯帕紐奧洛化名「AlphaRaccoon」，在Google發布2025年「年度搜尋排行榜」（Year in Search）數據前，便利用這些內部資料，在Polymarket針對去年搜尋熱度最高的人物進行押注。

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美國紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）27日表示，對斯帕紐奧洛的指控「強化了一個數十年來的訊息：企業內部人士不能利用機密商業資訊，在我們的市場中牟利。內線交易破壞了我們市場的誠信，而美國民眾希望這種受貪婪驅使的行為，受到調查與起訴。」

斯帕紐奧洛被控違反「美國商品交易法」（U.S. Commodity Exchange Act）、電匯詐欺與洗錢等罪名，恐將面臨數年的牢獄之災。

據指控，隨著去年10月至12月間Google內部搜尋數據的變化，斯帕紐奧洛在Polymarket進行新的交易。例如，根據訴狀，他最初押注在2025年超級盃（Super Bowl）中場秀擔綱演出的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar），將登上去年人物搜尋趨勢榜首。但當Google內部數據顯示，另類流行歌手D4vd後來躍居搜尋量榜首時，他便下了新的賭注。

本名為大衛．伯克（David Burke）的D4vd，上月因涉嫌謀殺14歲的塞萊斯特．里瓦斯．赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez），而遭到起訴。

訴狀指出，斯帕紐奧洛還利用預測市場的「是」或「否」選項，針對其他是否會進入Google 2025年搜尋趨勢榜單的人物，進行一系列Polymarket交易。在數據於12月4日公布後不久，AlphaRaccoon帳號便將可觀的利潤入袋。美國聯邦調查局（FBI）隨後的調查，追蹤其加密貨幣的支付流向。

目前尚未確認斯帕紐奧洛的委任律師。總部位於加州的Google向美聯社證實，已令該名員工休假。

Google發言人在一份聲明中表示：「該名員工利用所有員工皆可使用的工具，存取我們的行銷資料，但利用此類機密資訊進行押注，已嚴重違反我們的政策。」聲明還說，公司正與執法部門合作，「將採取適當行動」。

Polymarket也重申該公司正與當局密切合作。發言人並強調，該公司「是迄今為止唯一一家透過合作，促成美國當局提出內線交易指控的預測平台」，並堅稱Polymarket使用的區塊鏈交易是「透明、可追蹤的，不良行為者會留下足跡。」

斯帕紐奧洛並非第一個因為Polymarket交易面臨內線交易指控的人。上個月，美國政府也起訴一名特種部隊士兵，他透過在Polymarket押注委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）垮台，獲利超過40萬美元。據稱，該名士兵在1月份美國採取軍事行動前，使用了密資訊，而他本人也參與該次行動。

這些醜聞讓目前充斥於網路世界中，那些不透明且不斷成長的全天候投機交易成為焦點。預測市場販售的是「事件合約」，因此其分類與監管方式也與傳統形式的賭博不同。這引發了對消費者保護的擔憂，以及針對政府監管的法律戰。

川普政府已表態支持預測市場營運商，並針對幾個試圖進行監管的州提起訴訟。同時，該產業也正急於透過新的防護措施來安撫大眾。Polymarket最近修改規則，明確規定使用者不得在可能掌握機密資訊，或可能影響事件結果的合約上進行交易。

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