控中國抗生素傾銷！瑞士製藥廠向歐盟申訴 曝「關鍵戰略弱點」

瑞士製藥集團山德士28日指控中國進口的抗生素阿莫西林原料存在傾銷行為。圖為阿莫西林膠囊。（路透資料照）

瑞士製藥集團山德士（Sandoz）28日表示，已向歐洲聯盟提交反傾銷申訴，指控中國進口的抗生素阿莫西林（amoxicillin）原料存在傾銷行為，涉及不公平競爭。阿莫西林屬於盤尼西林（penicillin，青黴素）類抗生素，經常被用於治療肺炎、胃潰瘍、鏈球菌性咽喉炎等細菌感染，是極常見的處方抗生素。

綜合媒體報導，作為全球最大學名藥製造商之一山德士表示，公司已發現「扭曲市場行為的明確跡象」，包括長期低於成本的定價、中國政府補貼，以及全球產能高度集中於中國。

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山德士指出，這類支持措施使歐洲本地業者難以競爭，進而威脅歐洲阿莫西林及盤尼西林類抗生素的生產能力。公司並稱，這是製藥領域數十年來首起此類反傾銷案件。

山德士表示，公司目前仍擁有歐洲唯一具規模、涵蓋上下游的一體化盤尼西林生產網路。

山德士執行長賽諾（Richard Saynor）透過聲明表示：「現實情況是，目前全球高達90%的抗生素活性藥物成分是在歐洲以外生產，主要是在中國。這是一個關鍵的戰略弱點。」

他說：「目前的市場條件並未反映公平競爭，而是系統性地使具備韌性的歐洲生產端處於劣勢，並讓歐洲面臨失去關鍵抗生素製造能力的風險。確保抗生素供應不僅是公共衛生政策議題，更涉及經濟安全與戰略貿易政策。歐洲現在必須採取行動，以保障未來數年的自主供應能力。」

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