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    首頁 > 國際

    能從鏡中認出自己 紐約動物園55歲亞洲象因病安樂死

    2026/05/28 15:42 編譯陳成良／綜合報導
    美國紐約布朗克斯動物園的亞洲象哈皮在2005年的鏡子實驗中，用鼻子觸摸自己頭上的「X」標記，這項實驗首度證實了大象具備與人類同等的自我意識。（美聯社）

    美國紐約布朗克斯動物園的亞洲象哈皮在2005年的鏡子實驗中，用鼻子觸摸自己頭上的「X」標記，這項實驗首度證實了大象具備與人類同等的自我意識。（美聯社）

    那頭曾在鏡子前認出「自己」而改變人類對動物認知的大象離世了。美國紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）證實，高齡55歲的亞洲象「哈皮」（Happy）因關節炎與多項老年病變，已於5月26日接受安樂死。這頭大象在該動物園生活了將近半個世紀，隨行照護團隊已陪伴她超過30年。

    《美聯社》報導，哈皮在科學界具有指標地位。研究團隊在2005年的實驗中，於她的眼睛上方塗上只能透過鏡子看見的「X」標記。哈皮隨後被觀測到反覆用鼻子觸摸該標記，這項研究首度證實大象擁有與人類同等的高度「自我意識」。

    動物權益組織曾提訟 爭取宣告合法公民

    這項研究後來甚至引發動物權利爭議。動保組織曾主張，哈皮具備高度自我認知能力，應被移往大型動物庇護所；但紐約州最高法院最終駁回相關請求。

    隨著哈皮離世，高齡57歲的「派蒂」（Patty）成為紐約市最後一頭仍留在動物園中的大象。動物園方面表示，目前正審慎評估是否將牠移往其他機構。

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