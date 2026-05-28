為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    今年已熱到破紀錄 聯合國警告未來5年恐一年比一年熱

    2026/05/28 15:16 編譯陳成良／綜合報導
    台灣最近2天剛創下歷來最熱的5月高溫紀錄，世界氣象組織與英國氣象局日前發表最新預測，未來5年全球氣溫極可能持續刷新歷史紀錄。（資料照）

    台灣最近2天剛創下歷來最熱的5月高溫紀錄，世界氣象組織與英國氣象局日前發表最新預測，未來5年全球氣溫極可能持續刷新歷史紀錄。（資料照）

    台灣最近2天剛創下歷來最熱的5月高溫紀錄，但聯合國最新氣候預測顯示，當前的高溫可能只是起點。世界氣象組織（WMO）與英國氣象局（Met Office）發布的報告指出，未來5年全球氣溫極可能持續刷新歷史紀錄，且2027年有很高機率超越2024年，成為人類史上最熱的一年。

    《美聯社》報導，根據這項最新發布的氣候模型推估，未來5年的全球平均氣溫，極可能跨越被《巴黎氣候協定》設定為安全邊界的1.5°C升溫警戒線。隨著聖嬰現象等氣候變因交互影響，這項跨國界的安全門檻在未來幾年內被打破的風險正持續上升。

    科學家強調，即使全球均溫僅增加0.1°C，都會與熱浪、乾旱、暴雨及野火等災害的加劇呈現關聯。倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候學者奧托（Friederike Otto）指出，未來幾年，許多城市原本設計用來應付高溫與暴雨的系統，可能都將面臨更大壓力，並引發糧食價格波動。

    報告共同作者、英國氣象局氣象學家西布魯克（Melissa Seabrook）也表示，歐洲本週出現的異常高溫，與近年全球持續升溫的趨勢一致。

    報告預測顯示，北極地區未來幾年的升溫速度將達全球平均的3.5倍，海冰持續融化後，原本能反射太陽熱能的冰層將進一步減少。研究人員警告，這種變化可能讓全球高溫問題持續加速。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播