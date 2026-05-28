今年已熱到破紀錄 聯合國警告未來5年恐一年比一年熱

台灣最近2天剛創下歷來最熱的5月高溫紀錄，世界氣象組織與英國氣象局日前發表最新預測，未來5年全球氣溫極可能持續刷新歷史紀錄。（資料照）

台灣最近2天剛創下歷來最熱的5月高溫紀錄，但聯合國最新氣候預測顯示，當前的高溫可能只是起點。世界氣象組織（WMO）與英國氣象局（Met Office）發布的報告指出，未來5年全球氣溫極可能持續刷新歷史紀錄，且2027年有很高機率超越2024年，成為人類史上最熱的一年。

《美聯社》報導，根據這項最新發布的氣候模型推估，未來5年的全球平均氣溫，極可能跨越被《巴黎氣候協定》設定為安全邊界的1.5°C升溫警戒線。隨著聖嬰現象等氣候變因交互影響，這項跨國界的安全門檻在未來幾年內被打破的風險正持續上升。

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科學家強調，即使全球均溫僅增加0.1°C，都會與熱浪、乾旱、暴雨及野火等災害的加劇呈現關聯。倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候學者奧托（Friederike Otto）指出，未來幾年，許多城市原本設計用來應付高溫與暴雨的系統，可能都將面臨更大壓力，並引發糧食價格波動。

報告共同作者、英國氣象局氣象學家西布魯克（Melissa Seabrook）也表示，歐洲本週出現的異常高溫，與近年全球持續升溫的趨勢一致。

報告預測顯示，北極地區未來幾年的升溫速度將達全球平均的3.5倍，海冰持續融化後，原本能反射太陽熱能的冰層將進一步減少。研究人員警告，這種變化可能讓全球高溫問題持續加速。

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