法國政府官員醜聞！下藥200名女面試者逼失禁 還記錄成日記

內格雷在求職者飲料中下藥。咖啡示意圖。（法新社）

法國政府爆出令人難堪的醜聞。法國文化部一名曾任人力資源主管的前高階文官內格雷（Christian Negre），透過社群領英（LinkedIn），虛構公務職缺主動聯繫多名女性求職者面試，接著在茶水等飲料加入強效利尿劑，隨後帶領受害者長途步行，觀察對方痛苦憋尿掙扎的生理反應，甚至記錄下來製成表格，這種變態行徑維持了9年之久。

綜合外媒報導，35歲受害者扎魯莉（Hiyam Zarouri）沉痛控訴，她於25歲失業期間收到內格雷透過領英傳來的訊息，宣稱願意提供職涯諮詢。面試當天她喝下咖啡後，開始出現冒冷汗、腹部脹痛等急性不適。隨後，內格雷要求身穿高跟鞋的她，在巴黎市中心徒步「漫步」長達3.5小時，直到她設法堅持返回文化部才得以解圍。當時她還把責任歸咎給自己，認為不該喝咖啡、穿高跟鞋。直到4年後類似案件因媒體曝光，她才驚覺自己成為下藥目標。

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在法國，現在站出來指控內格雷的女性有約200人。她們控訴，內格雷以下藥方式貶低、羞辱來面試的女性。受害者們指控，內格雷最享受的，就是好整以暇在一旁觀看這些女性，因為內急而痛苦蠕動，更有部分女性直接在他面前失禁。

警方與司法當局在深入調查後發現，內格雷的犯案手法高度固定且具連續性。在2009 年至2018年執業期間，他以此手法接觸了多達197名不同年齡層的女性求職者。令人髮指的是，這名高官還像「寫日記」一樣，將這197名受害女子的姓名、被下藥後的生理反應、憋尿極限與痛苦掙扎，一筆一筆詳細建立成Excel試算表。

內格雷2018年向警方坦承自己「確實曾在面試中強加羞辱性情境給女性」。他承認自己拍了些照片，並給10到20名女性服用藥物。他還聲稱「希望有人早點阻止我」，並表示自己沒有對任何女性下毒。最後他於隔年遭到文化部開除，但由於受害者人數眾多，司法文書資源嚴重匱乏，導致調查進度牛步，多年來案件幾乎沒有任何進展。負責此案的檢察官辦公室今年2月發表聲明，表示正在與多個執法機關合作，力爭在今年底結案。

而目前為止，調查人員已經確認潛在受害者增至248人，其中180人已經正式成為此案當事人。

有法國地方媒體爆料，這名惡官在遭到開除後，竟然使用偽名、隱姓埋名，潛入諾曼第的一所商學院擔任教師，讓受害者們深陷恐懼，怒轟國家根本沒有做好隔離，恐有更多無辜女性受害。

雖然正式審判召開還需一段時間，但2023年，行政法院已經判定，法國政府未盡保護責任，判處國家必須賠償一名受害女子1萬2000歐元（約新台幣44萬元），並同時認定政府對其他6名女性未盡保護之責。該名獲得賠償的女子，2012年被內格雷帶出散步，不久後就感到強烈尿意，最後被迫在一座橋下、在內格雷的注視之下當場排尿。

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