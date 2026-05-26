228公園「鱷魚火箭」被吃下肚！ 前成大釣魚社長爆內幕：早就是慣犯

成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，2名男子將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（圖擷自成大釣魚社臉書社團）

台北市228和平紀念公園吉祥物「鱷雀鱔」，近日遭到2名男子非法獵捕並送往熱炒店宰殺吃掉，當事人甚至透過成功大學釣魚社臉書發文炫耀，瞬間引爆全網怒火。對此，1名自稱該社前社長的校友發文痛批，涉案的陳姓創始社長行徑「噁心」，並公開對話紀錄，踢爆陳男早在1個多月前就曾在公園違規釣魚，當時甚至狂妄回嗆「我都吃了」、「可以幫社團帶來流量」，行徑極其惡劣。

1名自稱是成大釣魚社第1屆副社長、第2屆社長且目前也已經畢業的網友，今天在Threads發文表示，此番發言純屬個人意願，目的是不忍成功大學與社團名譽遭受嚴重踐踏。也因為此事已嚴重困擾他個人的私生活，心中充滿憤怒才撰寫此文。

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原PO指出，當事陳男為成大已畢業校友，如今也不是社員，目前待在台北老家；而姜男則是陳男的朋友。對於外界質疑「為什麼已畢業陳某可以操控社團帳號」，他解釋，因為陳男是創始社長，社團帳號與他個人帳號連動，因此他可以擅自發文且不需經由其他幹部審閱，後續交接也僅是開放發文與回訊息的權限給下屆幹部而已，現任幹部們並無修改密碼的權力。

至於被網友質疑社團在第一時間「光速切割」，原PO表示，事情發生時他與本屆幹部群在北港溪國姓段釣魚，因為當時爬山加釣魚，在精神疲憊的狀態下並未注意到此事，所以沒有及時做出處置。他無奈表示，這點成大釣魚社非常抱歉，他們能做的也只是撰寫道歉文澄清，為此他們也感到很無奈。

針對社團的宣導教育，原PO強調社課都一再勸告大家要合法且友善釣魚，從社規簡報可見，釣魚時必須遵守相關的法律法規，同時須遵守釣場禮儀，尊重生命。但畢竟這些規範並沒有強制力，如有個別某些人、甚至是已畢業的社友違規，社團也僅能勸導，無法做出有效懲處。

「接下來我讓大家看看這個人有多噁心」，原PO透露，早在1個多月前陳男就做過類似行為。從原PO貼出的聊天紀錄可見，他曾在4月提醒陳男在公園釣魚一事，擔心太明顯怕被檢舉而影響社團運作。原PO當時回覆對方，希望個人違規行為可以發在個人社群，不要發在社團社群，否則會上升到社團行為，並直言整個社團在釣魚圈的形象很差。

不料陳男非但不聽勸，還囂張自封「台南公園安全顧問」，甚至以「咱都不是釣魚社的社員了，要出聲也是你以外，你只是個元老，跟我一樣」、「影片裡面沒一個現役社員，就算出事也是我們的事，這麼好撇清關係」等囂張言論回嗆。

原PO當時接著建議對方去了解公園綠地管理自治條例，若有人跟學校或媒體檢舉犯法就會很嚴重，並重申相關發文不應發在社團帳號，卻被陳男回覆，「又沒踐踏生命，我都吃了」、「我認為的小題大作，你覺得很嚴重，那只能看咱倆外的人了」、「就說是我這個人做的就好了」、「沒有證據證明是私人放養」、「我可以給社團帶入流量」。

原PO在文中感嘆，陳男完全把他的話當屁話，「我認為我們社團也盡到勸導且審核的責任了，這次事件實在是因為我們疏忽沒有及時審核及切割，對不起。」他也無奈透露自己受到牽連，「我個人也被肉搜現在全部人都在盲目亂罵」。

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