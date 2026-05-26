花蓮版魯冰花？國中技藝競賽第一名被換掉？師不捨學生

花蓮某中區國中學生到花蓮高農參加國中技藝競賽，比賽前在賽場照相，賽後公布得到第一名，但是最後名次被撤，老師質疑是花蓮版的魯冰花。（指導老師提供）

經典國片《魯冰花》中，天才貧農之子參加美術比賽本來拿到第一名，最後卻被迫讓位給鄉長兒子；而花蓮中區某國中指導老師今天指控，學生參加國中技藝競賽餐飲科比賽，本來成績公布是第1名，卻在1星期後更改的名單中「連佳作都沒了」，質疑第1名遭沒收是「花蓮版本魯冰花」。

學校老師今天po文指控，他身為在花蓮中區服務的偏鄉基層教師，這個月以來看著學生努力準備比賽，卻得到這種結果，心中無比痛心及沉痛！他說，為了參加今年的國中技藝競賽｢中餐烹飪」，學生為了爭取時間多練習，不分平日、假日都在準備，當成績公告的那天早上，花蓮高農的網頁清清楚楚寫著孩子榮獲第1名，全校師生和家長振奮不已，只是這份喜悅只維持幾個小時。

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老師說，當天傍晚，主辦單位花蓮高農就電話通知，比賽結果是成績被誤植，所以名次大變動，孩子原本的第一名慘遭沒收，前三名及佳作都沒有，成績被蒸發，理由是「作品未完成」，讓孩子受到打擊，空歡喜一場。

他說，這件事情太荒謬了，怎麼會比賽成績第一版和修正版完全不同？已經超越教育底線，因為他們當場其實比賽餐點已經完成，但在倒數不到一分鐘，突然監考老師過來對學生說「流理臺還有水漬，去擦乾淨」，學生聽話馬上去擦，卻在擦完的瞬間比賽結束鈴響，直接就被判定未完成不予計分。

老師質疑，餐點作品已經完成，如果檯面清潔有瑕疵，照理是依照簡章中評分表的衛生項目扣分，怎麼會變成全部不計分？農校評審老師後來竟致電家長「評分標準是比照國家證照考試標準」。

對此承辦今年花蓮縣國中技藝競賽餐飲科目的國立花蓮高農代理校長江金安說，依照比賽評審做出的原始成績，原本第一名的學校確實就是作品未完成，整件事情起因是各校的報名編號、與實際抽籤後所得的比賽崗位編號是不一樣的，由於老師在資料輸入時弄錯，誤把崗位編號的成績輸入在報名編號上，造成名次誤植，發現後就馬上修正，因此名次洗牌，對參加的各校十分抱歉。

教育處督學郭泓禧說，經過了解確實只是各校名稱跟崗位及報名編號的對應上繕打錯誤，並沒有刻意要換掉誰的名次，原始成績並沒有被修改。

花蓮國中技藝競賽餐飲科比賽結果，名字整個大變動。（取自老師貼文）

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