傳伊朗屬意中國接收濃縮鈾 北京不證實

美伊戰爭停火協議傳出接近達成，伊朗要求將其儲存的高濃縮鈾轉移至中國保管。對此，中國外交部今天未正面回應，強調中方願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決「發揮建設性作用」。圖為伊朗伊斯法罕核子科技中心去年6月衛星照，顯示載運濃縮鈾卡車正要進入該中心的地下隧道。（美聯社資料照）

美伊戰爭停火協議傳出接近達成，伊朗要求將其儲存的高濃縮鈾轉移至中國保管。對此，中國外交部今天未正面回應，強調中方願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決「發揮建設性作用」。

正在美國與伊朗之間斡旋的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），25日在北京與中國外交部長王毅會面，雙方釋出美伊停火的樂觀訊號。

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據中國外交部官網發布，穆尼爾介紹了斡旋美伊戰事的最新情況，表示「協議已接近達成」，巴方願繼續全力以赴，也希望中方進一步發揮作用。王毅表示，巴方是值得各方信任的合格斡旋方，中方讚賞並支持巴方所做的努力。「和平雖然艱難但終將到來」。

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）昨天深夜在X平台發文引述知情人士稱，伊朗在與美國達成結束戰爭協議之前，正尋求中國的保證；伊朗要求將其高濃縮鈾轉移至中國。知情人士並指穆尼爾極可能前往卡達首都杜哈（Doha）進行斡旋。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧26日下午在例行記者會回應上述消息時表示，自從美以伊戰事發生以來，中方與包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走，為促和努力。

毛寧未正面回應中方是否願意接收伊朗的濃縮鈾。她強調，中方一貫支持透過對話談判，和平解決伊朗核問題，希望有關各方能夠抓住機會，透過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。「我們也願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系，促進中東和世界和平穩定。」

美伊在4月初達成的停火將延長60天。根據計畫，雙方將於這兩個月暫停敵對行動期間就伊朗核子計畫舉行談判，並將制定處理伊朗濃縮鈾的具體措施。

不過，美國總統川普25日在社群發文強調，伊朗「濃縮鈾將立即移交給美國運回國內且予以銷毀」，或者更好的方式是和伊朗協調在原地或其他可接受的地點進行銷毀。

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