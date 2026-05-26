柯昔喊「用我名字買監督力道更大」四叉貓爆4300萬商辦賣了獲利金額曝

四叉貓爆料，今日他用實價登錄系統查詢，這棟商辦在今年4月10日以4380萬元賣出。他指出，2年賺了80萬，加上每個月5萬多元租金，大概賺了200萬左右。（取自四叉貓臉書）

前民眾黨主席柯文哲2024年被爆料花4300萬購買商辦。當時柯文哲回應，是參考他黨選舉補助款慣例。當時民眾黨還表示將落實「變成黨部、小草使用」。四叉貓爆料，今日他用實價登錄系統查詢，這棟商辦在今年4月10日以4380萬元賣出。他指出，2年賺了80萬，加上每個月5萬多元租金，大概賺了200萬左右。

柯文哲2024年傳出4300萬購買商辦爭議。當時柯文哲表示，這是他行事風格錯誤之處，他常看到有需要就去做。他說，雖然從政10年，他還不是很圓融或比較世故的政治家，他只看到民眾黨在立院旁需要辦公室，就去買了，但若是其他政黨，會把錢先轉到基金會再轉到協會，再繞一手去買。他當時還說，「坦白講，用我的名字買監督的力道更大」。

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四叉貓今日在臉書貼出「不動產交易實價查詢」截圖表示，柯文哲當初領了說好要捐出去的選舉補助款7381萬元，結果在2024年5月10日花4300萬買商辦一次付清，被踢爆後說要給民眾黨當辦公室使用，「但這兩年來都沒有給民眾黨用過耶」。而他使用實價登錄系統查詢，發現該商辦已在上個月10日以4380萬元賣出。「兩年賺了80萬+每個月5萬多的租金，大概賺了200萬元吧。」

貼文下方，網友紛紛留言：「賣掉了錢是算誰的呢？」、「看起來監督的力道太大惹」、「因為監督力道太大，只好賣掉，找機會轉進其他不被監督的」、「小草要哭了，不是要當政黨辦公室嗎？」

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