輾壓馬英九、蔣萬安！Threads瘋傳日本最年輕帥知事是他

全日本最年輕、福井縣現任縣知事石田嵩人，因帥氣外貌備受各界關注，甚至紅到國外。（圖擷取自@ishida.takato IG，本報合成）

民主國家每逢選舉時刻，各界除了關注候選人政見、經歷等資訊，若候選人擁有公認的出眾外貌，不僅會成為人氣焦點，甚至影響投票傾向。近期社群平台Threads的台灣用戶，瘋傳全日本最年輕、福井縣現任縣知事「石田嵩人」的圖文，不少人直呼他無論是外貌還是履歷，完全輾壓台北市的2任市長。

綜合日媒報導，現年36歲的石田嵩人，自日本關西外國語大學畢業後，進入日本外務省工作不久，就被派駐美國、非洲尚比亞，還曾擔任澳洲墨爾本總領事館副領事，擁有相當豐富的外交經歷。石田嵩人透露，他並非一開始就立志成為日本外交官，原本人生目標是到聯合國工作，直到他在美國留學期間日本遭遇311大地震，他在協助災區募款的過程中，產生了「為日本的國家利益而工作」的想法。

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2025年12月，前福井縣縣知事杉本達治涉性騷擾風波請辭，福井縣依法舉行知事補選，石田嵩人以無黨籍新人身分，擊敗資歷深厚的對手，成為全日本最年輕、首位在平成時代出生的現任縣知事。另據日媒調查，石田嵩人雖是最晚宣布參選的候選人，但是他的帥氣外貌、擅長經營社群等優勢，讓他在短時間內成為網路熱門話題，吸引各年齡層的選民目光，更有71%選民坦言是因其「人氣與印象」投給他。

石田嵩人當選後，仍時常透過IG、X（原推特）、YouTube等社群平台，分享縣知事工作內容與行程，還利用自己的人氣與高顏值，積極協助福井縣各地區觀光景點宣傳，展現親民又幽默的一面，不僅吸引日本民眾關注，甚至紅到國外。台灣今年正值大選，各黨派陸續公布參選人，更有部分參選人與其支持者開始全力宣傳「政壇帥哥」等形象，引發台灣網友熱烈討論，並搬出石田嵩人進行全方位對比。

其中，以靠著婦女族群高票當選聞名的前台北市長馬英九、現任台北市長蔣萬安，被最多網友拿來與石田嵩人進行對比。綜合網友討論，外貌顏值屬於主觀的個人喜好，較難分出勝負，但是在個人學經歷與能力部分，石田嵩人完全不是靠黨派、靠改姓、靠中國共產黨政府、靠外交人員子女加分等要素上位，工作經歷紥實且腳踏實地，並愛著自己出生成長的縣市與國家，堪稱完勝且一面倒輾壓馬英九與蔣萬安。

其他網友則表示，「這個才叫真的帥」、「留友看美感校正」、「台灣女性拜託吃好一點」、「這才是讓人甘願繳稅的美感」、「三白眼獐頭鼠目跟這個不能比」、「超帥！而且看體格感覺有在保持」、「馬英九至少曾有臉蛋，安安只有老鼠」、「不要再說蔣萬安帥了，顯得台灣人眼光很低」、「老藍人吃很差吃習慣了，根本沒有審美觀可言」、「台北人對帥哥的定義真的好低，這才是集身材、容顏一身的帥哥」。

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역시 일단 잘생기거나 이쁘면 절반 이상은 먹고 가는건 확실하다..!



여기에다 일까지 잘하면 뭐 대박인거고 ㄷㄷ



정치인 외모중 거의 탑급일듯 ㄷㄷ pic.twitter.com/oBDDnsIjQw — 김티거 （@tiggerkim86） March 12, 2026

台北市長蔣萬安（左）、前台北市長馬英九（右）。（圖擷取自臉書粉專、Threads，本報合成）

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