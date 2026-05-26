《臺灣漫遊錄》遭標成「中國」掀抵制潮！ 亞馬遜有聲書平台回應曝光

亞馬遜有聲書平台將英譯版《台灣漫遊路》錯誤標記為中國（China）。（圖擷取自Audible平台）

由作家楊双子創作、譯者金翎翻譯的長篇小說《臺灣漫遊錄》榮獲國際大獎「國際布克獎」，創下台灣文學首度奪下該大獎的歷史新紀錄。不料，亞馬遜（Amazon）旗下的有聲書平台Audible，卻將該書錯誤標記為「中國」（China），引發海內外讀者強烈怒火與抵制。

1名網友昨（25）日在Threads曬出擷圖，痛批Audible將《臺灣漫遊錄》英譯版歸類成中國，直言這是「政治性的抹除行為」，不僅否定了台灣的身分認同，更羞辱了在威權威脅下捍衛民主自由的台灣人，「身為一個全球性的文化平台，Audible不應犯下這種錯誤，我強烈要求Audible立即更正這種令人羞恥的分類。」

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大批網友隨即發動一人一信與留言抗議，以英文或中文怒嗆「這本書是台灣驕傲的泉源，把它標成中國是什麼意思有什麼意義？我會抵制你，直到你把標籤改回台灣」、「這本書不能在中國出版，怎麼會被標籤為中國？」、「台灣就是台灣，而且一直都是台灣，不是中國！Amazon，去好好讀點歷史吧！」

根據網友分享的官方回信，Audible客服表示「您對準確性標準的看法完全正確。創作者的特定國籍與文化身分，應該始終受到尊重，並在任何目錄中被準確標示，就像其他任何國家的創作者一樣。將作品標上錯誤的國家標籤，是一項「事實錯誤（factual error）」。

雖然客服強調已將此嚴重的事實錯誤正式轉交給內部技術團隊進行修正，並發放點數補償用戶，但Audible至今仍未將「中國」標籤拿掉，社群上的抵制聲浪仍持續延燒。

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