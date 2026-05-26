「活網總統」燒到別國！蔡英文玩脆「一段話」紅到南韓

蔡英文發文紅到南韓。（取自Threads）

前總統蔡英文近期在社群網路十分活躍，不僅台灣網友，現在連南韓網友都知道了。婚姻平權正式上路7週年，蔡英文在Threads上發文笑稱：「婚姻平權過了7年了，找不找得到對象，就是各位的事了。」結果這句話被南韓網友截圖，並翻譯PO出後，引發討論。

蔡英文24日在Threads發文，回顧7年前，她在總統府內正式簽署法案生效，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家。蔡英文在文中也開玩笑表示：「婚姻平權過了7年了，找不找得到對象，就是各位的事了。」

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一名南韓網友將蔡英文的發文截圖，並附上韓文翻譯，結果在Threads掀起討論。南韓網友紛紛表示：「哇，這話太暴力（狂暴）了吧」、「太猛了啦哈哈哈」、「天啊，太帥了吧！立刻追蹤！」、「為什麼環境都幫你打造好了，你還是交不到呢」。

不少南韓同志網友更開玩笑表示：「啊……這下子連藉口都不能找了（哭）」、「您這樣說大實話，要我們怎麼辦才好啦」、「被狠狠打到痛點」、「大家回房間，各自面壁、安靜地反省一下吧」。

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