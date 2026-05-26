美籍記者涉充當中國代理人被捕！圖謀滲透川普人脈、情報直呈習近平

美籍記者帕肯（Thomas Pauken II，左）與台灣統派政治人物王炳忠（右）在節目中對話。（圖：目《王炳忠來了！》翻攝畫面）

美國司法部起訴涉嫌為中國政府充當未登記代理人的美國記者帕肯（Thomas Pauken II），揭開一場涉及滲透川普團隊、測謊與聯邦調查局（FBI）反向設局的雙面間諜戰。根據美國政治新聞網站《Politico》報導，長期旅中擔任政治評論員的帕肯已於2月在美落網。

起訴文件指出，帕肯涉嫌在未向美國司法部登記的情況下，私下充當中國政府代理人，面臨最高10年的有期徒刑。FBI探員希利（Timothy Healy）在宣誓陳述書中指出，帕肯應中方聯絡人要求撰寫多份機密報告，並被中方保證該報告會繞過常規管道，直接送呈中國國家主席習近平閱讀。訴訟文件顯示，帕肯還依中方要求在中國接受測謊，並協助中方向一名意圖進入川普團隊的特定人士轉交手機與筆記型電腦。

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帕肯向FBI供稱，他曾勸阻該名意圖滲透川普團隊的人士，但他評估此人仍有80%的機率會向中方提供機密。該人士目前任職於另一家美國政府機構，其身分尚未公開。FBI在2025年1月帕肯返美時首度對其約談，當時探員要求其「一切照舊」返回中國，繼續為中方工作，目的是作為雙面間諜反向監控，並規避中國國家安全部的懷疑。

今年2月帕肯再度返美，在華盛頓一間飯店內與上述受託人會面，遭FBI探員全程監控。過程中帕肯交付了一張SIM卡，並承諾提供1萬美元的獎金，條件是該人士必須配合中方情報人員，每週提供一份足以影響美國政策走向、並由習近平親自閱讀的局勢報告。會面結束後帕肯隨即落網並羈押至今。帕肯的律師伯恩翰（Charles Burnham）聲明強調，本案僅涉及未登記代理人指控，未涉及間諜罪或洩露美方機密。

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