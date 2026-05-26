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    首頁 > 國際

    南韓首爾高架崩塌3死3傷 崩塌驚悚瞬間影片曝

    2026/05/26 15:34 即時新聞／綜合報導
    南韓首爾西大門區西小門高架道路拆除現場發生崩塌意外，高架結構物墜落，砸中底下人車，造成3死3傷。（美聯社）

    南韓首爾西大門區西小門高架道路拆除現場發生崩塌意外，高架結構物墜落，砸中底下人車，造成3死3傷。（美聯社）

    南韓首爾西大門區西小門高架道路拆除現場發生崩塌意外，一段正在拆除中的高架結構物墜落，砸中底下人車，其中3人不幸身亡，還有3人受傷，高架崩塌瞬間影像也曝光。

    綜合韓媒報導，當地時間今（26日）下午2點32分（台灣時間下午1點32分），南韓首爾西大門區西小門高架道路驚傳崩塌，這個高架道路1966年所建，拆除工作進行中，原定於6月初完成拆除，崩塌時正在進行安檢工作。

    當時現場有12人，有6人提前撤離，6人遭到波及，其中1名50多歲的男子和1名60多歲的男子不幸罹難，另有4人受傷送醫，隨後另1名60多歲男子不治，死亡人數增至3人。

    高架崩塌瞬間影像也曝光，有員警表示：「首爾市政府正在對西小門高架橋進行拆除安全檢查時，該高架路面突然倒塌。」由於倒塌的高架橋壓到下方鐵軌，目前首爾站至新村站之間列車運行已中斷。

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    南韓首爾驚傳高架道路崩塌至少1死1命危 還有車被埋搜救中

    有員警表示：「首爾市政府正在對西小門高架橋進行拆除安全檢查時，該高架路面突然倒塌。」（美聯社）

    有員警表示：「首爾市政府正在對西小門高架橋進行拆除安全檢查時，該高架路面突然倒塌。」（美聯社）

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