不敵「坦克日」風暴！ 南韓星巴克宣布無條件退還顧客儲值金

南韓星巴克「坦克日」活動引發抵制，最大股東易買得宣布將無條件退還儲值金。（美聯社）

南韓星巴克在「5‧18」光州民主化運動46週年推出「坦克日」促銷活動，引發各界砲轟與抵制，最大股東、新世界集團旗下易買得（E-mart）今（26日）宣布，從6月1日起將無條件退還顧客儲值金。

據《韓聯社》報導，南韓星巴克APP、儲值卡，原先是按照公正去來委員會（公平交易委員會）的規定走，至少要使用60%已儲值款項才能退款，這樣一來消費者只能拿到40%以下的款項。

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不過，在「坦克日」引起輿論的砲火後，各界開始要求南韓星巴克取消退款條件，易買得為此服軟，宣布所有顧客從6月1日至14日為止，無論已消費的比率如何都能退款。

易買得表示，消費者屆時可透過星巴克手機APP提出申請，儲值金將7個工作天內匯到指定帳戶；顧客也可以前往門市辦理退還現金，但店內退款僅限於實體儲值卡。

易買得指出，若有民眾想要現在就取消會員，可以前往任一門市，將儲值金轉移到實體卡片上，等到6月1日起再退款即可，因為實體卡並不會綁定會員，屆時就算沒有會員資格也能退費。

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