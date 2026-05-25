魯比歐譴責真主黨 試圖將黎巴嫩拖入毀滅深淵

美國國務卿魯比歐24日發表聲明，譴責真主黨魯莽地呼籲推翻黎巴嫩民選政府。（路透）

美國國務卿魯比歐24日發表聲明，譴責真主黨魯莽地呼籲推翻黎巴嫩民選政府，並強調該組織正試圖把黎巴嫩拖入毀滅深淵。

根據《法新社》報導，真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）先前表示，為回應以色列的空襲和美國對阿爾卡德·哈桑（Al-Qard Al-Hassan）金融機構的制裁，人民有權走上街頭並推翻政府。

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阿爾卡德·哈桑金融機構隸屬真主黨，主要向在黎巴嫩經濟危機中面臨財務困境的什葉派穆斯林社區提供無息貸款。

隨著美國加大對伊朗支持的真主黨的施壓力度，黎巴嫩政府一直面臨美國要求對該機構採取行動的壓力。

魯比歐24日指責真主黨試圖將黎巴嫩重新拖入混亂，並主張其目的絕不會實現。

魯比歐說「真主黨的暴力和推翻政權的威脅絕不會得逞，1個恐怖組織挾持整個國家的時代即將結束。」

值得注意的是，美國正與伊朗談判1項旨在結束中東戰爭的協議。《Axios》表示，雙方之間的1份諒解備忘錄草案明確表明，以色列和黎巴嫩真主黨之間的戰爭將會結束。

但以色列總理納坦雅胡24日在X上指出，美國總統川普在電話中重申以色列有權在包括黎巴嫩在內的所有戰線上捍衛自身安全。

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