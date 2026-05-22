為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    傳普廷盼年底前以「勝利」終戰 烏軍穩住前線、俄軍動能漸失

    2026/05/22 22:57 編譯管淑平／綜合報導
    去年戰事中，烏軍在烏東頓內茨克州動用攻擊無人機飛向俄軍陣地。（路透檔案照）

    去年戰事中，烏軍在烏東頓內茨克州動用攻擊無人機飛向俄軍陣地。（路透檔案照）

    彭博22日引述消息人士說法，俄羅斯總統普廷希望今年底前，以能展現俄國勝利的條件，結束侵略烏克蘭戰爭。然而，隨著烏軍正穩住前線，使俄軍春季攻勢停滯不前，烏國和其盟邦愈加有信心，俄軍正失去動能。

    彭博22日報導，烏克蘭近來更有效運用無人機來對俄軍造成重大傷亡，並搭配深入俄國境內的打擊行動，正激起俄國國內對總統普廷的批評聲浪升高；加上經濟放緩和對民眾使用網路設限，都正導致俄國民眾的戰爭倦怠感。許多俄國菁英階層也有這種不安情緒。

    了解情況的消息人士說，部分克里姆林宮高層官員認為，這場戰爭已經走進沒有明確解決方式的死胡同。根據其中一名消息人士透露，普廷希望今年底前結束這場戰爭，但是前提是以他眼中勝利的條件結束，包括全面控制烏國東部頓巴斯地區，同時也尋求與歐洲的更廣泛安全協議，協議內容將形同承認莫斯科在烏國取得之領土。

    北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）22日在瑞典出席北約外長會議後表示，「烏克蘭正在強力防守」，當前前線局勢「正在穩定下來」，烏國甚至正在收復失土。

    儘管基輔仍在為俄國夏季可能再有攻勢做準備，並警告克宮可能進行新一輪徵兵加強攻擊行動，但是烏軍大致守住俄軍自冬季末以來展開的戰事。根據與烏國國防部合作的戰事地圖服務商DeepState數據，到5月中旬烏軍已經穩住大部分的前線。

    烏國提高無人機部署數量已成這場戰爭中，改寫戰局的關鍵，有助於抵銷烏軍兵力劣勢。烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）本週稍早向記者說，烏軍已顯著「拖慢敵軍推進速度，並正在逐漸重新掌握主動權」。他說，4月約有3萬5203名俄軍傷亡，烏國目標是要使「俄軍每推進1平方公里，就付出至少損失200人的代價」。不過，基輔尚未達成其戰略目標，遭俄佔領的領土大部分也尚未收復，美國主導的談判目前陷入僵局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播