傳普廷盼年底前以「勝利」終戰 烏軍穩住前線、俄軍動能漸失

去年戰事中，烏軍在烏東頓內茨克州動用攻擊無人機飛向俄軍陣地。（路透檔案照）

彭博22日引述消息人士說法，俄羅斯總統普廷希望今年底前，以能展現俄國勝利的條件，結束侵略烏克蘭戰爭。然而，隨著烏軍正穩住前線，使俄軍春季攻勢停滯不前，烏國和其盟邦愈加有信心，俄軍正失去動能。

彭博22日報導，烏克蘭近來更有效運用無人機來對俄軍造成重大傷亡，並搭配深入俄國境內的打擊行動，正激起俄國國內對總統普廷的批評聲浪升高；加上經濟放緩和對民眾使用網路設限，都正導致俄國民眾的戰爭倦怠感。許多俄國菁英階層也有這種不安情緒。

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了解情況的消息人士說，部分克里姆林宮高層官員認為，這場戰爭已經走進沒有明確解決方式的死胡同。根據其中一名消息人士透露，普廷希望今年底前結束這場戰爭，但是前提是以他眼中勝利的條件結束，包括全面控制烏國東部頓巴斯地區，同時也尋求與歐洲的更廣泛安全協議，協議內容將形同承認莫斯科在烏國取得之領土。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）22日在瑞典出席北約外長會議後表示，「烏克蘭正在強力防守」，當前前線局勢「正在穩定下來」，烏國甚至正在收復失土。

儘管基輔仍在為俄國夏季可能再有攻勢做準備，並警告克宮可能進行新一輪徵兵加強攻擊行動，但是烏軍大致守住俄軍自冬季末以來展開的戰事。根據與烏國國防部合作的戰事地圖服務商DeepState數據，到5月中旬烏軍已經穩住大部分的前線。

烏國提高無人機部署數量已成這場戰爭中，改寫戰局的關鍵，有助於抵銷烏軍兵力劣勢。烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）本週稍早向記者說，烏軍已顯著「拖慢敵軍推進速度，並正在逐漸重新掌握主動權」。他說，4月約有3萬5203名俄軍傷亡，烏國目標是要使「俄軍每推進1平方公里，就付出至少損失200人的代價」。不過，基輔尚未達成其戰略目標，遭俄佔領的領土大部分也尚未收復，美國主導的談判目前陷入僵局。

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