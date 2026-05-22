對伊朗強硬態度轉向！阿聯加入沙國、卡達 勸阻川普重啟戰爭

伊朗在戰爭期間攻擊阿拉伯聯合大公國多個目標，3月16日杜拜國際機場附近冒出的濃煙。（法新社檔案照）

美國總統川普日前表示，在中東盟邦請求下，暫緩對伊朗的新一波打擊行動。根據彭博22日報導，波斯灣國家阿拉伯聯合大公國近日愈加有志一同地，與沙烏地阿拉伯、卡達一同力促川普，給談判一個機會，不要重啟對伊朗的軍事行動。

彭博引述數名了解此事的消息人士說法，這三個國家領袖是各別與川普通電話，表達軍事行動無法達成美國長期以來在伊朗問題上的目標。這些國家擔心，若恢復戰事，德黑蘭的任何報復行動，將使波灣經濟陷入混亂。

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阿布達比的立場顯示，這個飽受伊朗攻擊之苦的國家，態度從之前相較於其他鄰國，對伊朗更為強硬的態度，已經有所轉變。這三國對於美國應與伊朗達成的協議內容、對伊朗應多強硬，有不同看法，但是，他們向川普表達前述態度，凸顯其均對於可能重燃戰火憂心忡忡。

伊朗及其支持的伊拉克好戰組織在戰爭期間，以飛彈、無人機攻擊波斯灣鄰國，造成多人死亡，並導致港口和能源基礎設施蒙受數十億美元損失。彭博經濟研究分析師艾斯芬岱利（Dina Esfandiary）指出，波斯灣阿拉伯國家「最深的恐懼成真」，它們被夾在美伊戰爭中間，承受大部分的外溢後果，「現在面臨若停火不能轉化為一份永久的協議，衝突可能重啟，將危及其區域穩定天堂的形象」。

報導指出，阿聯原本對沙國和其他波灣國家，拒絕聯合以武力回應伊朗，反制其攻擊，感到失望。這股對其他阿拉伯國家的不滿，導致其4月底宣布退出石油輸出國組織（OPEC）。不過，在那之後，阿聯與波斯灣合作理事會（GCC）成員國的關係已經有所改善。

白宮尚未回應這份報導。阿聯外交部聲明重申，任何協議都須處理伊朗的「各種威脅」，包括核能力、飛彈、無人機、軍事能力，以及其附屬代理人組織和恐怖團體，同時終結對荷姆茲海峽航行自由的威脅。

阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）22日表示，與伊朗達成協議的機率「五五波」，他希望伊朗這次不要錯失良機，「這個區域需要政治解決方案，第二輪的軍事對抗只會讓情況更加複雜」。

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