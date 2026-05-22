日內瓦湖畔「為自由而畫」政治漫畫展 台灣也成焦點

日內瓦市政府與多個國際組織於日內瓦湖畔合辦「為自由而畫」政治漫畫展，主視覺海報是一名外貌影射美國總統川普的牛仔騎在地球上，試圖以套索控制世界，象徵對全球權力結構的批判。（中央社）

日內瓦市政府與多個國際組織合辦「為自由而畫」政治漫畫展，於湖畔戶外展出，聚焦強權政治、AI衝擊與自由受威脅三大議題。展覽以全球領袖為諷刺對象，凸顯新聞漫畫在民主與公共辯論中的角色，台海安全議題也出現於創作中。

以新聞漫畫捍衛言論自由與新聞自由，已成法語世界的重要文化傳統。由日內瓦市政府、自由漫畫家基金會（Freedom Cartoonists Foundation）、和平漫畫組織（Cartooning for Peace）及瑞士新聞俱樂部等單位共同主辦的「為自由而畫」（Dessins pour la liberté）政治漫畫展，自本月1日起於日內瓦湖畔步道展出至31日，吸引國際旅客與在地民眾關注。

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本次展覽以一幅具強烈政治諷刺意味的海報作為主視覺：一名外貌影射美國總統川普（Donald Trump）的牛仔騎在地球上，試圖以套索控制世界，象徵對全球權力結構的批判。

展覽主題主要圍繞3個全球議題，一是批判強權政治、民族主義、地緣政治的新帝國（New Empires）；二是人工智慧的衝擊（Impact of AI），對社會、資訊與自由的影響；第三則是言論自由、新聞自由、人權受到威脅等受到攻擊的現況（Freedoms Under Attack）。

展覽集結全球漫畫家作品，內容涵蓋戰爭、人權、女性處境與政治現實等議題。主辦單位強調，自由媒體是民主的重要支柱，而政治漫畫是公共辯論不可或缺的形式。許多漫畫家在威權國家仍面臨審查甚至人身威脅，使本展不僅具藝術價值，也承載強烈的人權倡議意涵。

記者走訪現場，法國民眾盧瓦里（Cedric Jouarie）接受採訪表示，法國有著悠久的新聞漫畫傳統，當在日內瓦湖畔偶然發現這個展覽時，立刻引發他對新思潮的關注。

盧瓦里說，展覽從川普、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁到以色列總理尼坦雅胡，漫畫中充斥著對權貴的諷刺。漫畫中他們既是可悲的小丑，又高高在上、濫用權力，種種作為對國際社會留下可怕的影響。藉漫畫對他們的形象進行嘲諷，似乎也合情合理。

盧瓦里並說，一幅關於台灣的政治漫畫，訴求很明確、很強烈，同時兼具幽默和無奈悲傷的感覺。

正在瑞士旅遊的台灣民眾陳齊對中央社表示，以前台灣報紙都會有諷刺漫畫一欄，現在報紙式微了，也較少見。在湖邊看到一整排的諷刺漫畫，不管是政治諷刺還是文化諷刺都非常有趣。這個大型戶外展覽還沒遭到有心人士破壞或塗鴉，展現居民良好素質。

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