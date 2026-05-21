邁向商業化！日本「全人工養殖」鰻魚問世 官員試吃口感曝光

邁向商業化！日本「全人工養殖」鰻魚問世 官員試吃口感曝光2026/05/21 17:53 即時新聞／綜合報導
鈴木憲和今日在社群媒體發文，驚喜宣布：「全球首創的『完全人工養殖』日本鰻魚已正式展開試銷」。（取自鈴木憲和X）
日本研究團隊自2010年成功讓鰻魚於實驗室繁殖後，歷經16年降低成本，終於首度將完全人工養殖的鰻魚推向市場。日本農林水產大臣鈴木憲和今日在社群媒體發文，驚喜宣布：「全球首創的『完全人工養殖』日本鰻魚已正式展開試銷」。日前他也試吃了用這批鰻魚製作的蒲燒鰻，並表示這可以在他人生吃過的鰻魚中「排名前三名」。
鈴木憲和今日在X上發文表示，完全人工養殖鰻魚的成功是一件壯舉，從卵、仔魚、鰻魚苗、成魚，一直到產卵，全都在人工環境下完成了循環生產。隨著飼料與飼育技術的改善，生產成本得以下降，成功朝向商業化邁出了第一步。
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鈴木憲和表示，日本鰻魚的資源減少一直是一大課題，在此他要向30多年來持續不懈、投入研究與開發的相關人員，致上最深的敬意與謝意。
綜合日媒報導，這批完全人工養殖的鰻魚將於本月29日起，在電商網站等平台進行試銷，兩尾蒲燒鰻售價約9000日圓（約新台幣1800元）。
在過去，屬於幼魚階段鰻魚苗的人工生產成本，一直是商業化的最大難題，在2016年時每條的生產成本高達4萬日圓（約新台幣8000元），現在則大幅縮減至每條1800日圓（約新台幣360元）。
鈴木憲和19日親自品嘗了人工養殖鰻魚烹飪而成的烤鰻魚料理（蒲燒鰻），他對其味道讚不絕口，並表示：「這絕對是我人生中吃過的鰻魚中，排名前三名的美味」。
【快挙】— 鈴木憲和 （@norikazu_0130） May 21, 2026
世界初の完全養殖ニホンウナギの試験販売がスタート。
卵→仔魚→シラスウナギ→成魚→産卵まで人工的に循環生産。
飼料や飼育技術の改善でコストが下がり、商業化に向けた一歩目。
ニホンウナギは資源減少が課題で、30年以上に渡り研究、開発に努力し続けてきた皆さまに敬意と感謝です。 pic.twitter.com/NF7oPJ2GKH