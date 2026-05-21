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    首頁 > 國際

    邁向商業化！日本「全人工養殖」鰻魚問世 官員試吃口感曝光

    2026/05/21 17:53 即時新聞／綜合報導
    鈴木憲和今日在社群媒體發文，驚喜宣布：「全球首創的『完全人工養殖』日本鰻魚已正式展開試銷」。（取自鈴木憲和X）

    鈴木憲和今日在社群媒體發文，驚喜宣布：「全球首創的『完全人工養殖』日本鰻魚已正式展開試銷」。（取自鈴木憲和X）

    日本研究團隊自2010年成功讓鰻魚於實驗室繁殖後，歷經16年降低成本，終於首度將完全人工養殖的鰻魚推向市場。日本農林水產大臣鈴木憲和今日在社群媒體發文，驚喜宣布：「全球首創的『完全人工養殖』日本鰻魚已正式展開試銷」。日前他也試吃了用這批鰻魚製作的蒲燒鰻，並表示這可以在他人生吃過的鰻魚中「排名前三名」。

    鈴木憲和今日在X上發文表示，完全人工養殖鰻魚的成功是一件壯舉，從卵、仔魚、鰻魚苗、成魚，一直到產卵，全都在人工環境下完成了循環生產。隨著飼料與飼育技術的改善，生產成本得以下降，成功朝向商業化邁出了第一步。

    鈴木憲和表示，日本鰻魚的資源減少一直是一大課題，在此他要向30多年來持續不懈、投入研究與開發的相關人員，致上最深的敬意與謝意。

    綜合日媒報導，這批完全人工養殖的鰻魚將於本月29日起，在電商網站等平台進行試銷，兩尾蒲燒鰻售價約9000日圓（約新台幣1800元）。

    在過去，屬於幼魚階段鰻魚苗的人工生產成本，一直是商業化的最大難題，在2016年時每條的生產成本高達4萬日圓（約新台幣8000元），現在則大幅縮減至每條1800日圓（約新台幣360元）。

    鈴木憲和19日親自品嘗了人工養殖鰻魚烹飪而成的烤鰻魚料理（蒲燒鰻），他對其味道讚不絕口，並表示：「這絕對是我人生中吃過的鰻魚中，排名前三名的美味」。

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