傳習近平最快下週訪北韓 青瓦台：期待中方發揮建設性作用

2025年9月4日北韓領導人金正恩，與中國國家主席習近平在北京舉行雙邊峰會。（路透檔案照）

根據韓聯社21日引述消息人士報導，中國國家主席習近平最快可能於下週訪問北韓，也有南韓官員指出，訪問時間可能落在本月底或下月初。若成行，這將是習近平自2019年以來首次訪問平壤。

針對習近平可能出訪的消息，南韓總統府青瓦台21日表示，政府正密切關注相關動向，希望北韓與中國交流，能朝著有助於維護朝鮮半島和平與穩定的方向發展，並期待中方在朝鮮半島問題上發揮建設性作用。

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青瓦台並表示，南韓總統李在明17日與美國總統川普通電話時，雙方積極評價美中領導人，日前就朝鮮半島問題進行富有建設性的對話。川普也透露，中方對北韓核問題表達高度關切。青瓦台指出，從近期各方雙邊交流可看出，各界高度關注中方在維護半島和平方面所能發揮的作用。

對於韓聯社相關報導，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，目前「沒有可以分享的消息」。

習近平傳出可能訪問北韓之前，中國外交部長王毅上月才訪問平壤，除與北韓外相崔善姬舉行會談外，也與北韓領導人金正恩會面。王毅當時表示，在國際局勢動盪背景下，北京與平壤應共同維護各自安全與發展利益，並加強在重大國際議題上的協調。

作為北韓最主要的經濟與政治夥伴，中國近月來持續與平壤，恢復疫情期間一度降溫的雙邊關係，包括恢復往返平壤的直飛航班與客運列車服務。

韓聯社報導指出，有消息人士認為，習近平此行可能也與協調北韓與美國關係有關。習近平才剛與美國總統川普及俄羅斯總統普廷舉行峰會。中俄領導人在會後發表的聯合聲明中，再度反對對北韓進行孤立、經濟制裁與軍事施壓等作法。

另一方面，曾在第一任期內三度與金正恩會晤的川普，也再次表達與北韓對話的意願。川普在結束北京行程後表示，他在訪中期間持續與金正恩保持聯繫，並強調雙方關係良好。白宮在美中峰會後發布的事實清單則指出，美中領導人「確認了朝鮮半島無核化的共同目標」。

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