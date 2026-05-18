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    首頁 > 國際

    川普曬照「坐鎮外太空」指揮作戰！ 與「外星人」同行

    2026/05/18 14:22 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社資料照）

    美國總統川普。（美聯社資料照）

    美國五角大廈日前公布新一批不明飛行物（UFO）或稱「不明異常現象」（UAP）檔案引起關注後，美國總統川普今天（18日）在社群平台發布多張疑AI生成，顯示他與外星人並肩行走，甚至指揮太空部隊的圖片。

    川普在X平台發布多篇圖文，第1則圖片中，川普與1名身高比他還高、全身銀灰色的人型生物同行，在他倆身後跟著多名美軍等人員，圖片背景疑設定在山邊美軍基地，並配文稱「川普：發布1張川普與外星人及隨扈同行的照片。」

    第2則圖片則顯示，川普疑坐在外太空的指揮中心內，地球在他身後中清晰可見，圖片標題寫著「美國太空軍」，還配上文字「川普：發布1張川普在衛星戰期間身處太空軍指揮中心的圖片」。第3則圖片中，川普身處太空軍指揮中心內，他按下1個紅色按鈕，其身旁螢幕顯示至少5個目標已被摧毀。

    俄媒《俄新社》也關注了相關貼文，並將此與美國戰爭部先前要求在2027財年把美國太空軍的預算增加1倍以上消息，聯想在一起。

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